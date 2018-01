Medicinstuderende: 'Integration' er et misbrugt skældsord, der forfølger mig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hver gang ordet bliver nævnt, efterlader det en negativ klang i mit hoved. I kampen om den vellykkede integration har jeg nemlig udviklet en lille tvangstanke, der får mig til at tvivle på min integration.

Ordet integration har fulgt mig hele mit liv. Politikere og partier har haft det på deres dagsorden og i deres programmer. Venner og familie har diskuteret det. Fjernsynet viser debatter om emnet. På den måde er jeg – og folk som mig – altid blevet diskuteret. Alle har en mening om min personlige integration. Det er jeg vant til, og ofte lægger jeg ikke engang mærke til det.

Men hvor er jeg på skalaen over integration? Slet ikke, i mindre grad, i nogen grad, i høj grad, i meget høj grad, fuldstændig integreret? Sæt kryds, hvor du synes. Det har folk bevidst eller ubevidst gjort løbende gennem mit liv.

Nogle politikere bruger ordet i bedste hensigt, fordi de ønsker at fikse et problem i samfundet. Som om jeg er et problem. Andre har brugt ordet til at beskrive mig. Lærere fra folkeskolen, der til skole-hjem-samtalerne syntes, at min familie og jeg var så godt integrerede. Det var positivt ment.

Vi var samtaleemnet på lærerværelset, mens skolekammerater med samme baggrund som mig i stedet brugte ordet som et slags skældsord. »Du er rigtigt integreret«, sagde de med pegende fingre. »Du er rigtig dansk«. Som om jeg skulle skamme mig over det.

Jeg er dansker. Jeg er født i Danmark, og min familie kommer fra Pakistan. Sådan formuleres sætningen, hver gang jeg svarer på spørgsmålet om, hvor jeg kommer fra. Jeg står med en fod i hver lejr, to kulturer, og jeg tager det bedste med fra hver.

Mine familieværdier har jeg fra mine forældre og min opdragelse. Min musikalske side er opdyrket af lærere i folkeskolen og på musikskolen. Jeg cykler ligesom alle andre i København. Jeg faster ligesom andre med muslimsk baggrund. Jeg drikker ikke af samme årsag, men jeg tager til fester sammen med mine venner. Jeg spiser ikke svinekød, og jeg fejrer heller ikke rigtig jul.

I dag forfølger konceptet om integration mig stadig. Jeg mærker, hvordan politiske debatter, overhørte samtaler og spørgsmål i dagligdagen rykker mig rundt på skalaen, og som en lille, ubehagelig tvangstanke fanger jeg mig selv i at tænke: Hvor integreret er jeg egentlig?

»Skal du ikke have en øl?« er ofte et spørgsmål, der bliver råbt midt på dansegulvet til en fest. Jeg svarer pænt nej tak, hvorefter jeg bliver spurgt, hvorfor jeg ikke drikker. En af mine nære venner skal endda altid argumentere for, hvorfor jeg netop burde drikke.

Men jeg er jo bare ligesom alle andre danskere, der ikke drikker. Jeg er dog heldig og kan trække religionskortet frem som min personlige undskyldning. På den måde undgår jeg for det meste pres, hvis ikke det altså går over i en ny, trættende religionskritisk debat. Gør det mig ikke integreret nok, at jeg overhovedet er til fredagsbar?

Fra den anden lejr bliver jeg mødt med forudindtagede og dømmende holdninger. Det er mærkeligt, jeg går til fester, og jeg drikker sikkert også. Når jeg til sidst forklarer, at jeg ikke drikker, kan jeg se deres skepsis. De tror ikke helt på mig. Er jeg nu for integreret?

Jeg bliver ofte fanget i at skulle argumentere for mine valg over for begge lejre. Det burde jeg ikke, og det skal jeg heller ikke.

I den kultur, der dominerede i mit barndomshjem, er det ikke normalt at flytte hjemmefra, før man er gift. I februar valgte jeg dog endelig at flytte hjemmefra for første gang som 25-årig. Ugift.