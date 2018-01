Iransk forfatter og journalist: I 2009 kæmpede iranerne for ytringsfrihed. I dag råber de »inflationen skal ned!«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er nu tredje gang i min levetid, at masserne gør opstand i Iran. I juli 1999 udviklede de studerendes fredelige demonstrationer for ytringsfrihed sig til omfattende protester. I juni 2009 gik folk på gaden for at kræve en genoptælling efter det omstridte præsidentvalg, hvilket gav anledning til den såkaldt grønne bevægelse. I begge tilfælde lød der krav om menneskerettigheder og mere fleksibilitet og gennemsigtighed fra regeringens side.

Amir Ahmadi Arian Iransk forfatter og journalist, bosiddende i USA. Han har en ph.d.-grad i litteratur fra University of Queensland, Australien, og underviser i dag i kreativ formidling ved City College, New York.

Opstandene fandt primært sted i hovedstaden, Teheran, og det var primært akademikere og folk fra middelklassen, der deltog. I begge tilfælde forløb de fredeligt, og demonstranterne holdt fast i en ikkevoldelig tilgang.

De nuværende uroligheder i Iran ser anderledes ud. Indtil videre har middelklassen og de veluddannede snarere været vidner til demonstrationerne end deltagere i dem. Den ikke voldelige tilgang er ikke længere et ukrænkeligt princip.

Protesterne tog for alvor fart i de religiøse småsamfund på landet, som regeringen traditionelt har kunnet regne med opbakning fra. Indtil nu har byområderne haltet efter.

De sædvanlige krav om ytringsfrihed og rettigheder til kvinder og religiøse mindretal har man ikke hørt endnu eller kun i meget vage vendinger. I et af de meget få videoklip, hvor demonstranterne har udtalt sig til nyhedsmedierne, taler alle om arbejdsløshed, inflation og de alvorlige indhug i landets velfærd.

I klippet siger en kvinde til præsident Hassan Rouhani, at han skulle prøve at leve med en månedsløn, der som hendes er på under 2.000 kroner; en veteran fra krigen mellem Iran og Irak fortæller, at han føler sig »glemt«; og en ældre kvinde taler om sin 75-årige mand, der stadig må arbejde dagen lang for at overleve økonomisk.

Også demonstranternes slagord lyder anderledes denne gang. I 2009 lød de: ’Hvad blev der af min stemme?’ og ’Løslad de politiske fanger!’. I dag er den slags erstattet af ’Inflationen skal ned!’, ’Bedragerne skal ud!’ og ’Vi vil have vores land for os selv, mullaher!’.

Den ubetingede støtte, regeringen før kunne regne med fra landbefolkningen i kampen mod by-elitens utilfredshed, findes ikke længere

Protester over økonomiske problemer er selvfølgelig ikke et nyt fænomen i Iran: I 1990’erne kom det til optøjer i Islamshahr og Mashhad på grund af inflationen, og i årtiet efter strejkede buschaufførerne hyppigt, ligesom skolelærerne gjorde det grundet manglende udbetaling af deres løn. Men dengang var der næsten ingen, der lyttede til protesterne. De kom fra samfundets bund og blev enten undertrykt af regeringen eller overdøvet af kravene fra menneskeretsaktivister, der havde bedre adgang til internationale medier. Men nu er de dukket op til overfladen og giver genlyd i hele Iran som et råb om lighed og retfærdighed.

Siden revolutionen i 1979 har iransk politik været tvedelt mellem på den ene side reformister og på den anden de konservative hardlinere, der erklærer sig som hengivne fortalere for principperne bag revolutionen.

Under opstandene i 1999 og 2009 nød demonstranterne opbakning fra indflydelsesrige reformister. Men i de aktuelle protester er denne tvedeling et overstået kapitel. Demonstranterne vil ikke støttes af nogen som helst, der har tilknytning til det nuværende system – heller ikke af den reformvenlige præsident Rouhani.

Næppe overraskende har de ledende reformister affærdiget demonstranterne, og en dissident som eksiljournalisten Ebrahim Nabavi har endda kaldt dem »en flok uciviliserede bønder«.