Lisbeth Bech Poulsen (SF): Gigantfirmaer gemmer sig både fra skatten og debatten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kan man snyde velfærdsstaterne for millioner for egen vindings skyld og samtidig undgå at svare på, om det er rimeligt? Det ser desværre sådan ud.

Politiken har sammen med et verdensomspændende netværk af journalister afdækket, hvordan store virksomheder, som Nike, Facebook og Apple gennem et advokatfirma på Bermuda systematisk har ’planlagt’ deres skat, så de selv tjener mest muligt, og velfærdsstaterne får mindst muligt.

Dybt bekymret over virksomhedernes skattespekulation tog jeg initiativ til en høring, hvor Folketingets Skatteudvalg indkaldte flere store virksomheder for at få svar på, hvorfor de flytter deres overskud til skattely, og hvad der skal til for at få dem til at betale en fair skat i de lande, hvor de opererer og tjener masser af penge på trofaste forbrugere.

Desværre dukkede ikke én eneste af de store firmaer op til høringen i går. Virksomhederne har altså slet ikke noget at sige til deres forsvar. De tør ikke stå ansigt til ansigt med borgere og politikere, som gerne vil høre, hvorfor de ikke vil være med til at finansiere gode børnehaver, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner, som virksomhederne sågar selv drager fordel af. Kan det virkelig være rigtigt?

De tør ikke stå ansigt til ansigt med borgere og politikere, som gerne vil høre, hvorfor de ikke vil være med til at finansiere gode børnehaver, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

Det kunne f.eks. være relevant at høre om Nikes skattemodel. Ifølge BBC har skogiganten på trods af en solid milliardindtjening betalt mindre end 2 pct. i skat. Det lykkedes, igen ifølge BBC, blandt andet gennem en fidus, hvor Nike-selskaber betaler royalties til sig selv for retten til at benytte eget varemærke. Royalties, som igen ifølge BBC bliver sendt til Nikes selskab på Bermuda.

Absurd vil nok være det ord, de fleste danskere vil sætte på den adfærd, men jeg er da nysgerrig efter at høre Nikes forklaring.

På samme måde kunne jeg også godt tænke mig at høre Apple, hvorfor en så succesfuld virksomhed benytter et smuthul i lovgivningen, som går under navnet dobbelt irsk.

Og nej, det er ikke en velsmagende drik, men derimod asocial skatteplanlægning af værste slags. I 2016 kom det frem, at Apple kun betalte 0,005 pct. i skat af sit overskud i Europa og Afrika ved at flytte overskuddet til Bermuda gennem irske og hollandske selskaber, ifølge Oxfam/Ibis.

Jeg kunne godt tænke mig at høre Apple, hvorfor en så succesfuld virksomhed benytter et smuthul i lovgivningen, som går under navnet dobbelt irsk.

Så ja, der er rigtig mange ting, man kunne have spurgt de store virksomheder om. For skatteskandalerne bliver jo ved med at dukke op. Luxleaks, PanamaPapers og senest Paradise Papers er eksempler på læk, der viser den aggressive skatteplanlægning blandt store virksomheder, multimilliardærer og kendisser. Lækkene har rystet verden og fået politikere og virksomheder til at love bod og bedring.

Og ja, der er blevet rykket politisk – blandt andet takket være nogle markante skridt fra EU – men vi er slet, slet ikke i mål endnu. Det kan ikke passe, at sygeplejersken eller den lille danske virksomhed skal betale en stor del af sin indkomst eller sit overskud i skat, mens giganterne med de helt store muskler og store pengetanke nærmest selv kan bestemme, hvor meget de vil betale i skat.

Når giganterne nægter at møde op, gemmer de sig dermed ikke bare fra at betale skat i de lande, de driver virksomhed i. De gemmer sig også fra debatten om, hvorfor de gør det. De gemmer sig fra befolkningens legitime ret til at få en god forklaring. Det er både pinligt og moralsk forkasteligt.