Statskundskaber bosat i Spanien: Folketinget og universitetet er mikrofonholder for Puigdemont

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Medierne var på plads, da den afsatte catalanske præsident Carles Puigdemont mandag landede i København. Han var ventet med spænding, måske mest fordi den spanske statsanklager har ladet forstå, at man vil reaktivere den internationale arrestordre. Men for Puigdemont er det højt profilerede besøg i København det seneste træk i en taktisk kamp og en kærkommen lejlighed til at internationalisere den spansk-catalanske konflikt.

Siden afstemningen om uafhængighed 1. oktober har de danske (og andre udenlandske) medier kun sporadisk fulgt udviklingen: centralregeringens suspendering af det catalanske selvstyre, fængsling af højt profilerede catalanske politikere, parlamentsvalget 21.12., konstitueringen af det catalanske parlament osv. Med konstitueringen af det nyvalgte catalanske parlament i tirsdags skal en ny præsident vælges af parlamentsmedlemmerne i løbet af 14 dage.

Puigdemont satser på genvalg, og i hans jagt på international støtte kommer invitationen fra Københavns Universitet meget belejligt. Det store medieshow er garanteret, og det er bemærkelsesværdigt, at Udenrigspolitisk Nævn har valgt at spille med.

Puigdemont har sin egen dagsorden

Det er en konflikt med mange dimensioner – politiske, juridiske, sociale, økonomiske. Nøgternt vurderet er der ingen, som har noget at lade den anden part høre. I forhold til den internationale presse har catalanerne med udgangspunkt i en argumentation om demokratiske værdier og retten til selvbestemmelse dygtigt formået at iscenesætte et forenklet og følelsesladet drama, hvor den frihedsberøvede og kuede catalanske befolkning indtager hovedrollen over for en autoritær spansk centralregering, som ikke skyr midler i bestræbelserne på at kvæle catalanernes kamp for selvstændighed.

Fra sit eksil i Belgien har Puigdemont velvilligt ladet sig interviewe af alle de medier, som har stillet en mikrofon til rådighed (dog med undtagelse af alle spanske medier, som han kategorisk ikke har ønsket at udtale sig til). Det er en version, som har solgt godt. Også i dansk presse og blandt danske politikere.

Man kunne imidlertid også mene, at Catalonien er endnu et eksempel på nationalismens grimme ansigt, som titter frem i Europa. Det er et synspunkt, som ikke ligger fjernt fra mange spanieres syn på sagen. Catalonien, som for øvrigt i 1978 stemte for den spanske forfatning med 91 pct. af stemmerne, er i løbet af 40 års demokrati blevet tildelt stadig flere beføjelser og har i dag langt flere kompetencer end de fleste delstater og regioner i andre decentraliserede lande. Regionen er ledet af en elite, som på usolidarisk vis vender Spanien ryggen, og som beretter om en region, hvis betaling til den spanske statskasse sker uden skelen til proportioner.

Man slår på tromme for en økonomi drevet af catalansk ihærdighed og innovation, et sprudlende kulturliv og en social ansvarlighed med bedre omfordeling, som tilgodeser samfundets svageste. Det catalanske samfunds, vel at mærke. Ikke Andalusiens eller Extremaduras, for Spanien er en klods om benet på Catalonien.

Principielt er en debat altid sund og berigende. Arrangementerne synes dog umiddelbart at være meget ensidige forestillinger. Puigdemont har sin egen dagsorden, og det er derfor overraskende, at Folketinget og Københavns Universitet i den givne kontekst har valgt at være mikrofonholder for ham. Symbolværdien var tydelig, da Puigdemont dagen efter den omdiskuterede folkeafstemning opdaterede sin twitterprofil med et billede af en klassisk skakåbning med en lettere fremrykket bonde. Hans værter i København bør være bevidste om, at de mere end noget andet er endnu en brik i et spansk-catalansk skakspil.