Professor på Institut for Folkesundhed: Glem forbud mod drengeomskæring - vi kan ikke forbyde alt, der skader børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tv 2 har kunnet fortælle, at otte ud af ti danskere mener, at drengeomskæring skal forbydes.

Jeg er uenig med dette overvældende flertal. Et forbud vil være en indblanding fra statens side i forældrenes ret til at bestemme over deres børn, og det skal der være vægtige grunde til at gøre.

Det er i mine øjne særdeles velbegrundet, at man ikke må mishandle sine børn, hverken fysisk eller psykisk, men jeg mener ikke, at drengeomskæring kan sidestilles med mishandling.

Det er et større indgreb end at lade børnene få huller i ørerne og giver for nogle få varige men, så det er ikke et helt uskyldigt indgreb.

Vi skal også forbyde forældre at drikke sig berusede, når børnene er til stede

Forældre gør imidlertid mange ting ved deres børn, som ikke er godt for dem, men som vi ikke forbyder. Hvis vi mener det alvorligt, at vi vil beskytte børn mod at blive skadet af deres forældre, da skal vi også forbyde forældre at ryge i hjemmet og andre steder, hvor børn opholder sig, f.eks. i biler. De skadelige partikler sidder i møbler og tekstiler, så det er ikke nok at undlade at ryge, når børnene er til stede, selvom det naturligvis er vigtigere.

Vi skal også forbyde forældre at drikke sig berusede, når børnene er til stede. Det kan skabe stor utryghed hos børnene at opleve, hvordan forældre opfører sig anderledes i beruset tilstand.

Sådanne forslag har jeg ikke set og ønsker dem heller ikke, da der bør være grænser for, hvad staten skal blande sig i selv for at beskytte børn, så længe det ikke nærmer sig vanrøgt. Den grænse er selvfølgelig altid til diskussion.

Det ville være dejligt, hvis ingen børn blev udsat for passiv rygning, berusede forældre eller drengeomskæring, men jeg mener ikke, at forbud er den rigtige vej at gå.

Når drengeomskæring kan give anledning til så stor modvilje, er jeg bange for, at det for nogles vedkommende også handler om, at det i Danmark næsten kun er medlemmer af religiøse minoriteter, der lader deres drenge omskære.

Et forbud vil i mine øjne være et urimeligt indgreb i religionsfriheden.

Tidligere har jeg været imod, at drengeomskæring blevet taget op i Etisk Råd.

Men jeg har ændret opfattelse, fordi jeg tror, at flere synspunkter kan komme frem i debatten og alles stillingtagen dermed kan kvalificeres, hvis Etisk Råd også tager diskussionen.