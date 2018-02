Mor til tre drenge: Donorfar vil aldrig blive en rigtig far, men blot en hjælpsom mand med sæd Vi er igen og igen blevet bekræftet i, at vores tilvalg af åben donorprofil er det helt rigtige for os, netop fordi vi er et lesbisk par med tre drengebørn.

FOR ABONNENTER

Det kolde stål rammer min hud, og jeg bliver med det samme hevet ud af min lyserøde forestilling om mor, 'far' og børn. Jeg mærker et lille niv fra det iskolde apparatur, alt imens jeg lytter til lægens ord, der efterfølgende kører i mit hoved som et mantra: »Så er det nu, du skal tænke på noget positivt«.

Jeg forelskede mig i 2012 i Tina og besluttede relativt hurtigt, at jeg ville stifte familie med hende, selvom hun aldrig har ejet et sædproducerende vedhæng. Vi var derfor fra start velvidende om, at skulle vi forplante os, skulle vi have hjælp udefra. Når man som kvinde vælger at få donorbørn uden at kunne tilbyde dem en far, kommer der en masse spørgsmål og et ansvar, man med tiden skal være voksen nok til at kunne stå på mål for.



At sætte et barn i verden er en kæmpe beslutning, for der er en del medansvar, som jo følger med. Især når man vælger en alternativ familiekonstellation, da det er utopi at tro, at barnet en skønne dag ikke vil stille spørgsmålstegn ved den manglende far.

Tilbage i 2013, da vi skulle vælge sæddonor, tænkte vi i starten ikke meget over, om han skulle være åben eller lukket, men vi valgte dog den sidstnævnte løsning. Det gjorde vi netop, fordi vi som mange andre lesbiske par ikke medtænker den mandlige rolle i vores familie.