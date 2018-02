Mattias Tesfaye om tidligere socialdemokratisk asylpolitik: Det var en kæmpe, kæmpe fejltagelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiken har gennem et stykke tid skrevet flere artikler om udrejsecentret Sjælsmark, hvor afviste asylansøgere og deres børn bor, indtil de kan hjemsendes.

Jeg har i et interview forklaret, hvorfor Socialdemokratiet støtter centeret, og hvorfor vi vil bevare centeret efter en rød valgsejr. Flere har efterfølgende skrevet læserbreve med spørgsmål rettet mod mig. Det gælder blandt andet Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen og professor Brian Patrick McGuire.

Jeg vil opfordre alle i debatten til grundigt at overveje alternativerne til Sjælsmark, før de kritiserer udrejsecentret alt for kategorisk

Jeg er glad for både avisens omtale og de konstruktive debatindlæg. Det er vigtigt, at befolkningen kender til Sjælsmark og de politiske overvejelser bag.

På Sjælsmark bor afviste asylansøgere. De bor på centret, fordi de nægter at rejse frivilligt og ofte også nægter at røbe deres identitet. Derfor vil deres hjemlande ikke modtage dem.

Schmidt-Nielsen opfordrer os til at gå tilbage til den tidligere model, hvor børnefamilierne fik lov til at bo og leve uden for centrene. Men det var jo netop en kæmpe fiasko. Hvorfor gå tilbage til en fuser? En konkret familie med afviste asylansøgere har optrådt i medierne. De fik et rækkehus i Allerød. Børnene kom i skole og fik danske venner som alle andre. Forældrene var på overførselsindkomst. Sådan fortsatte situationen i årevis. De største tabere er som altid børnene.

For hvad er perspektivet? Børnene kan færdiggøre skolen, men de får aldrig arbejdstilladelse i Danmark. De bliver aldrig borgere i landet. De kan aldrig komme på rejse. Deres forældre vil være på evig overførselsindkomst. Og når de selv bliver 18 år, skal de flytte ind på et center? Det er en virkelig dårlig løsning, der spillede fallit.

Professor McGuire er endnu mere vidtgående end Enhedslisten. Han mener, at familierne skal have opholdstilladelse, selv om myndighederne har vurderet, at de ikke har noget behov for beskyttelse.

Mcguire henviser til, at Anker Jørgensen og min egen forgænger som partiets ordfører, Dorthe Bennedsen, i 1990’erne støttede, at der blev givet asyl til palæstinensere, der havde samlet sig i en kirke.

Det er korrekt, at Anker og Socialdemokratiet tidligere støttede sådanne særlove. Det gjorde jeg også selv. Men det var en kæmpe, kæmpe fejltagelse. Den politik blev heldigvis markant ændret i 2009, da partiet stod fast på, at de afviste asylansøgere fra Brorsons kirken i København blev udvist.

Vi kommer ikke til at give børnefamilierne på Sjælsmark asyl. For det første vil det undergrave asylsystemet, hvis familier kan modarbejde sig til opholdstilladelse. For det andet vil det blot betyde, at endnu flere forældre vil vælge at nægte at samarbejde og dermed placere endnu flere børn i denne triste situation.

Endelig har vi selvfølgelig et ansvar for de børn, der nu opholder sig på Sjælsmark. Jeg har hørt flere argumentere for, at Sjælsmark-børnene burde tvangsfjernes. Men det vil være alt for drastisk. Børnene misrøgtes ikke af deres forældre.

Personalet på stedet og pædagogerne fra Røde Kors i centrets børnehave har i øvrigt den sædvanlige skærpede pligt til at indberette mistrivsel. Det samme har lærerne på børnenes skole. Derudover har Hørsholm kommune en fuldstændig normal forpligtelse til at føre tilsyn.

Men uanset tilsyn og andet godt er det selvfølgelig langtfra et optimalt børneliv. Derfor vil jeg også opfordre forældrene til at efterleve myndighedernes afgørelse og rejse hjem.

Ligesom jeg vil opfordre alle i debatten til grundigt at overveje alternativerne til Sjælsmark, før de kritiserer udrejsecentret alt for kategorisk.