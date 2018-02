Ph.d.-studerende i religionshistorie: Mange kvinder tildækker sig ganske frivilligt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi har i en dansk kontekst undersøgt, hvorfor kvinder bærer niqab.

I 2009 udkom rapporten ’Brugen af niqab og burka’. Forfatterne konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på, at brugen af niqab er forbundet med tvang eller videreførelse af traditioner fra hjemlandet.

Mange niqabklædte kvinder er endda konvertitter. Forfatterne mener, at brugen af niqab er en beslutning, kvinderne selv har taget, og at de ofte møder modstand fra deres familie og vennekreds, når de beslutter at iføre sig niqab.

Det vil sige, at de mandlige muslimer, som et segment af politikere ofte anklager for at påbyde kvinderne at iføre sig niqab, ofte selv er modstandere af niqabben. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at de fremstilles som kvindeundertrykkere i debatten.

Rapporten blev hurtigt stemplet som utroværdig af visse politikere, meningsdannere og andre uden kompetence til at lave den slags vurderinger. Dette, til trods for at rapportens konklusioner ligger tæt op ad andre mere dybdegående europæiske forskningsprojekter.

Senest har den britiske forsker Anabel Inge i to år fulgt en gruppe salafistkvinder i London og undersøgt, hvorfor kvinder tiltrækkes af denne udlægning af islam. Konklusionen er næsten identisk med den danske rapport.

Blandt islamiske feminister og LGBT-muslimer, som er mit forskningsområde, spiller niqabben kun en begrænset rolle. Den dukker dog alligevel op. For eksempel forbød den nyåbnede moské Ibn Rushd-Goethe i Berlin sidste år niqab. Sidstnævnte moské er en del af LGBT-bevægelsen i islam.

Der eksisterer også retninger af sufismen, hvor kvinder vælger at iføre sig niqab. Nogle europæiske og amerikanske sufier rejser eksempelvis årligt til Mellemøsten for at modtage undervisning af deres sheik. Under opholdet lever de efter deres islamiske idealer, hvilket inkluderer niqabben. Disse kvinder bærer typisk kun tørklæde i deres hjemlande.

Heller ikke her er der tale om tvang.

Kvinderne sparer store summer af penge op til at rejse til Mellemøsten for at modtage undervisning. Som en del af det ifører de sig niqab.

Der er mange årsager til, at kvinder vælger at iføre sig niqab, og det er oftest et valg, de selv træffer. Brune mænd, der undertrykker deres kvinder ved at påbyde dem niqab, er et yderst sjældent fænomen i Danmark.

Der er mange eksempler på kvinder, som iklæder sig niqab uden tvang. Den nuance mangler i den danske debat om forbud.