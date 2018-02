Pastor efter kritik af tyske højretænkeres besøg på Christiansborg: Hvor er det forudsigeligt, at '68'erne vil gøre alle til nazister

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I et selv for Peter Wivel groft angreb (Politiken 7.2.) på seminaret om det nye tyske højre på Christiansborg er der nogle åbenlyse usandheder, som jeg bliver nødt til at besvare.

Arrangementet er ikke arrangeret af Trykkefrihedsselskabet. Det tager udgangspunkt i 25-året for den tyske forfatter Botho Strauss’ essay fra 1993, ’Anschwellender Bockgesang’, som satte skub i det tyske højre med udgivelsen ’Selbstbewuste Nation’ i 1994.

Denne bevægelse har været med til at forme det fremtrædende politiske parti AfD, som har fået stor indflydelse på tysk politik, og hvis indflydelse er stigende.

Derfor fandt vi det relevant og interessant at invitere tre fremtrædende repræsentanter for dette intellektuelle nybrud hertil for at høre om de 25 mellemliggende år og Botho Strauss’ indflydelse. Foruden de tre holder Weekendavisens Jesper Vind foredrag om sin kritiske bog om det nye tyske højre, og der er oplæg fra ph.d. Sascha Protska, som har skrevet afhandling om Botho Strauss.

Wivel er som mange gamle 68’ere forudsigelig i sin hang til at gøre alle til nazister.

Først får Mette Frederiksen og Inger Støjberg nazikøllen at føle, fordi de ifølge Wivel kan lære selv de utiltalende nazityskere noget, når det gælder om at chikanere udlændinge, så går han videre med at tilsvine de tyske oplægsholdere, eksempelvis skulle Götz Kubitschek ifølge Wivel have ønsket et »homogent ensrettet folk« og »eksklusivt, privilegeret stammestyre« og i Wivels udlægning have SA-stormtropper, dvs. antidemokratiske, voldelige morderbander som naziernes SA.

Det er ikke sandt.

De aktioner, Kubitschek har haft med at gøre, er inspireret af Gramsci (socialist) og Benoist (fransk højretænker) og har bestået af ikkevoldelige sit-ins, happenings, demonstrationer. De støtter både demokrati og parlamentarisme.

New York Times’ journalist James Angelos, som besøgte Kubitschek sidste år, skrev i sin artikel, at Kubitschek til ham siger, at »det er svært at definere tyskhed«, og at det er »et spørgsmål uden svar«, og at immigranter, som ønsker at integrere sig, kan blive tyske.

Det er ikke alt, som det nye tyske højre står for, jeg er enig i, men som ny indflydelsesrig strømning i et Europa, der i høj grad styres af Tyskland, ville det måske, selv for en Politiken-skribent i organet for den højeste oplysning, være givende at høre manden selv.

Det ville desuden klæde det trætte segment af intellektuelle, som Wivel tilhører, at prøve andre analogier til historien end den med noget fra Tyskland i 1930’erne og nazierne.

Wivel er med sit makværk lige så ubehjælpelig som mr. Dick i ’David Copperfield’, der ikke kunne skrive noget uden hele tiden at blande Karl I’s afhuggede hoved ind i sagen Pastor Torben Bramming

Når man får mikset de tre tyskere, mig (der bruger flere timer om ugen på arbejde med iranske, afghanske og kurdiske kristne asylansøgere), Inger Støjberg, Mette Frederiksen og Trykkefrihedsselskabet i samme ret, bliver resultatet smagløst.

Der er dog ikke noget nyt under solen. I en leder i Dagbladet Information i juli 1977 var det Forbundsrepublikken Tysklands retspleje, som ifølge Wivel var at sammenligne med den nazistiske.

Wivel er med sit makværk lige så ubehjælpelig som mr. Dick i ’David Copperfield’, der ikke kunne skrive noget uden hele tiden at blande Karl I’s afhuggede hoved ind i sagen.

Måske skulle han hjælpe med at jage æsler fra græsset, som det sker i romanen.