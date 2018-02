Jordemødre: Der er brug for fakta i debatten om fødsler

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

På den ene side anbefaler formanden for jordemødrene, Lillian Bondo, og formanden for fødselslægerne, Thomas Larsen, at kvinder føder vaginalt, såfremt der ikke er en velunderbygget medicinsk grund til kejsersnit.

På den anden side problematiserer Christa Børsting og Pernille Schwartzlose Nyhuus anbefalingen og angiver, at der ikke findes evidens for en sådan anbefaling.

De underbygger deres postulat med få simple eksempler. De eksempler ønsker vi at nuancere, så debatten foregår på baggrund af valide informationer.

Det angives, at der er 4 procent risiko for fækal inkontinens ved vaginal fødsel. Vi har en formodning om, at man forveksler denne risiko med andelen af kvinder, der får en hel eller delvis bristning i endetarmen, som er på omkring 4 procent. Langt de fleste kvinder, der får en bristning i endetarmen, oplever ikke fækal inkontinens, hvorfor udsagnet er ukorrekt.

En simpel sammenligning af fødselsoplevelsen ved kejsersnit og ved vaginal fødsel er ikke troværdig

Det andet eksempel handler om, at vaginal fødsel øger risikoen for lav Apgar score, men den betragtning er for simpel. Apgar score kan være udtryk for mange forskellige forhold og skal fortolkes mere nuanceret. Et barn født for tidligt kan opnå en lav Apgar score på grund af lav muskelaktivitet og støtte til vejrtrækningen. Apgar score påvirkes her i højere grad af, hvilken graviditetsuge barnet er født i, end af forløsningsmåden.

Det sidste eksempel handler om fødselsoplevelse, som er sammensat af mange forhold, f.eks. forberedelse til fødsel, støtte under fødslen, barnets tilstand m.m. Derfor skal man være forsigtig, når man fortolker fødselsoplevelser alene opgjort som procentsats, som debattørerne gør.

En simpel sammenligning af fødselsoplevelsen ved kejsersnit og vaginal fødsel er ikke troværdig. De fleste kvinder, der føder ved planlagt kejsersnit, gør det på baggrund af en medicinsk indikation. De har ikke noget valg og har som regel vidst det længe.

Hos kvinden, der føder vaginalt, er situationen en anden, som regel et langt uforudsigeligt forløb med mange ubekendte – som slet ikke kan sammenlignes med en planlagt operation.

Som forskere og jordemødre finder vi, at det er i alles interesse at sikre, at kvinder, børn og familier individuelt og samlet set modtager den bedst mulige omsorg og behandling på både kort og lang sigt

Som afslutning fremføres det, at fagpersoner tilvejebringer halve sandheder og fremstår utroværdige. Det underbygges af de ovennævnte eksempler. Fagpersoner foretager vurderinger på baggrund af gennemarbejdede videnskabelige undersøgelser; her er simple og unuancerede procentsatser ikke nok.

