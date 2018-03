Selvstændig mor: Lad min mand og mig deles om hjemmepasning

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En del forældre holdt børnene hjemme 8. marts i protest mod, at normeringerne i institutionerne er blevet for ringe, og at de dygtige og omsorgsfulde pædagoger ikke kan nå rundt om alle børnene i tilstrækkelig grad.

Samtidig diskuteres det, om man i Københavns Kommune skal give forældre op til 90.000 kr. om året for at passe deres børn hjemme i stedet for at sende dem af sted til de sprængfyldte vuggestuer.

Er det ikke på tide, at den hjemmepasningsordning, vi har i dag, også bliver taget op til revision?

Min mand og jeg vil gerne hjemmepasse vores otte måneder gamle datter, indtil hun fylder to år. Det har vi gjort med hendes storebrødre, og det har føltes som det rigtige for os. Men vi vil samtidig gerne begge have et arbejdsliv.

Uden at det går ud over vores datter, som ikke bare skal sidde i kravlegården og stirre på os, mens vi forsøger at koncentrere os ved computeren. Hun skal stimuleres, og vi skal bruge tid sammen med hende. Samtidig er der en tabt arbejdsfortjeneste, fordi en af os hele tiden er på vores datter i løbet af arbejdsdagen.

Derfor har vi brug for det tilskud til pasning af eget barn, som de fleste danske kommuner yder. I vores kommune drejer det sig om ca. 5.000 før skat om måneden.

5.000 før skat er ikke mange penge, men det er alligevel et meget væsentligt bidrag til husholdningen

Problemet er, at en af os er nødt til helt at frasige sig retten til at arbejde i den periode, vi passer vores datter hjemme. Tilskuddet forudsætter nemlig, at den, der modtager det, ikke har nogen anden indkomst. 5.000 før skat er ikke mange penge, men det er alligevel et meget væsentligt bidrag til husholdningen.

Det er en stor risiko at løbe at takke nej til beløbet, især hvis man som i vores tilfælde er selvstændige og freelancere. Samtidig kan vi næsten ikke udholde tanken om, at det udelukkende er op til den ene af os at skaffe nok midler til, at det hele kan løbe rundt. Den, der bliver forsørger, kommer stort set ikke til at se sin familie, fordi der virkelig skal knokles. Og samtidig kommer den anden til at gå rundt herhjemme som en løve i et bur.

Det føles næsten som en straf, at ens mulighed for frit at fordele dagligdagens opgaver mellem sig selv og sin partner skal tages fra én, når man vælger at hjemmepasse.

Der ser fint ud, at der er mulighed for hjemmepasning, men reelt virker det til, at det ikke må blive for fordelagtigt, for at flertallet ikke skal gøre det.

Hvis tilskuddet fulgte barnet og ikke den ene af forældrene, ville færre hjemmepassere sættes ud af arbejdsmarkedet, og flere familier ville have mulighed for at passe deres barn ud over barselsperioden og samtidig bevare en balance i både parforhold, familie og arbejdsliv.

Det er på tide, at det bliver anerkendt som noget positivt, at vi som forældre vil give vores børn lidt mere tid sammen med mor og far, i de år de er små.