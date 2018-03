Dansk Skuespillerforbund: Institutionerne burde holde åbent for os, der ikke arbejder fra 8 til 16

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et bredt flertal i Folketinget vil give børnefamilier mulighed for tilskud til privat børnepasning, når institutionerne er lukket. Tiltaget er kommet for at imødekomme folk med skæve arbejdstider.

Det er jeg glad for.

I Dansk Skuespillerforbund har vi i mange år ventet på reelle pasningsmuligheder til familier med skæve arbejdstider, for det at få passet sine børn uden for almindelig arbejdstid er en udfordring, vi kender alt for godt.

Vores medlemmer – skuespillere, sangere og dansere – arbejder i underholdningens navn på alle tænkelige tider af døgnet.

Aftenarbejde, natoptagelser og weekendarbejde. Sådan er præmissen, som for mange andre faggrupper i det danske samfund. Og hvis begge forældre er inden for sådanne fag, eller hvis ens ægtefælle eller partner på anden måde arbejder på skæve tidspunkter, ja, så er det praktisk taget fuldstændig umuligt at få passet sine børn. Der er trods alt grænser for, hvor meget man kan trække på venner og familie.

Et samfund består ikke kun af 8-16-jobs. Flere og flere arbejder ligesom os atypisk.

De har skiftende arbejdsgivere og skæve arbejdstider, og de har fuldstændig som os brug for at få passet deres børn uden for normal åbningstid i institutionerne.Det har desværre slet ikke været afspejlet i pasningsmulighederne. De alt for få institutioner, der har længe åbent eller døgnåbent, har lang venteliste, nogle er sågar blevet nedlagt.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at et tilskud til en privat børnepasser vil blive brugt

Så jeg er glad for, at der nu er flertal for at tage problemet alvorligt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at et tilskud til en privat børnepasser vil blive brugt. I langt højere grad end hidtil.

Jeg havde dog håbet på, at politikerne ville tage skridtet fuldt ud og vælge at udvide institutionernes åbningstid i stedet. De pædagoger, der er uddannet til at passe på vores børn, når vi går på arbejde, har en høj faglighed, som ikke må underkendes.

Men tilskudsordningen er ikke desto mindre så afgjort et skridt i den rigtige retning.

Og jeg håber, at den også er et udtryk for, at man fra regeringens side i det hele taget vil være mere opmærksom på de udfordringer, det giver at have et fleksibelt arbejdsmarked med flere og flere atypisk ansatte.