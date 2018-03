Sekretariatsleder i matematikcenter: Børn og unge bør lære mere om økonomi

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når du skal styre din egen økonomi, stiller det i større eller mindre grad krav til dine matematiske evner. For privatøkonomi og matematik hænger uløseligt sammen.

Lad os tage et eksempel: Du vil købe en iPhone til 6.199 kr. og beholde den i minimum 2 år. Dit budget tillader ikke, at du betaler med det samme. Bør du vælge et forbrugslån eller et abonnement med afbetaling? Måden, du vælger at betale telefonen på, kan have stor indflydelse på den samlede pris i sidste ende. Hvordan regner du den ud?

Her indgår matematik, som du lærer i skolen. Du skal kunne addere, multiplicere, dividere og regne med procenter. Hvordan vil du gennemskue konsekvenserne af de to valgmuligheder, hvis ikke du har din basale matematik på plads?

Ved at bruge eksempler, som er relevante for de unge – f.eks. køb af en ny mobiltelefon – sætter vi matematikken ind i en virkelighedsnær sammenhæng

En undersøgelse fra 2013 fra Finansrådet viser, at jo dårligere karakterer man får i matematik, jo større risiko har man for at ende som dårlig betaler. Og en nyere undersøgelse fra FinansDanmark viser, at unge stifter gæld tidligt, og at de ikke sparer op.

På undersøgelsestidspunktet var 50.000 unge registreret i RKI som dårlige betalere. For unge under 25 år stiger andelen af bankgæld i forhold til indkomst gennemsnitligt med 44 procent om året. Det er højt sammenlignet med de 25-29-årige, hvor den vokser med 9 procent om året. Og som det seneste afslører en rundspørge blandt 1.500 unge i Norge, Sverige og Danmark, at 79 procent af disse ønsker privatøkonomi på skoleskemaet.

I denne uge har der været Pengeuge på folkeskolerne. Det er et super initiativ, som kommer mange unge til gode, men som navnet afslører, varer det kun én uge. En uges fokus på privatøkonomi kan gøre unge opmærksomme på, hvorfor det er vigtigt at kunne holde styr på økonomien.

Men kan man nå at arbejde i dybden med privatøkonomi på en uge? Kan man nå at øve sig nok, så det senere kommer lettere til én, når mobilkøbet bliver en realitet, og man skal træffe en beslutning om finansieringen?

Det mener jeg ikke.

Der er meget snak om anvendt matematik i matematikundervisningen. I Matematikcenter ved vi, at matematikken bliver mere spiselig for børn og unge, hvis den serveres med afsæt i virkeligheden. Ved at bruge eksempler, som er relevante for de unge – f.eks. køb af en ny mobiltelefon – sætter vi matematikken ind i en virkelighedsnær sammenhæng. Så bliver procentregning pludselig ikke så abstrakt.

Hvorfor så ikke få mere privatøkonomi på skemaet i gymnasiet også?