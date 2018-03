Borgerforslag behandles i dag: Uddannelsesloftet bør fjernes fuldkomment

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I dag behandler Folketinget danmarkshistoriens første borgerforslag. Et vigtigt forslag om at fjerne uddannelsesloftet. Vi håber, at et flertal i Folketinget vil bruge anledningen til at reflektere over, hvor kontraproduktivt det er at begrænse uddannelsesmulighederne i en tid, hvor samfundet og arbejdsmarkedet står over for store forandringer.

Det er tankevækkende, at regeringen sideløbende med indførelsen af uddannelsesloftet er afsender af budskabet om, at fremtidens arbejdsmarked vil efterspørge andre kompetencer end dem, det efterspørger i dag. Det er på den baggrund, at regeringen har nedsat Disruptionrådet.

I fremtiden har vi som samfund brug for analysestærke borgere og medarbejdere, der er kritisk tænkende, og som har både dybdeviden og tværfaglig indsigt

Senest kom regeringens Udvalg for bedre Universitetsuddannelser med deres anbefalinger til universitetsuddannelserne. Udvalgets analyser viser med tydelighed, at fremtidens arbejdsmarked vil være præget af uforudsigelighed og af konstant skiftende kompetencekrav til de enkelte medarbejdere. Det rimer ikke på et uddannelsesloft, der hæmmer de studerendes muligheder for roligt og trygt at vælge – og eventuelt skifte – uddannelse.

Uddannelsesloftet bør fjernes fuldkomment. Vi mener ikke, at lempelsen af loven er nok, og derfor bør den lægges helt ned. Vi har ikke brug for mere pres på de unge. Der er i stedet brug for, at de med fuld kraft og energi tør kaste sig dedikeret ind i felter, som de brænder for, uden at det lukker veje for dem. Ambitiøse og engagerede studerende er nøglen til at styrke kvaliteten på de videregående uddannelser. Studerende, der bliver bekymrede for, om de bliver fastholdt i forkerte uddannelsesvalg, er det modsatte.

Vi har brug for et fleksibelt uddannelsessystem, hvor alle med evner og lyst kan uddanne sig til gavn for sig selv og samfundet. Fremtidens danske arbejdsmarked kræver, at man kan omstille sig, og derfor er det noget paradoksalt at sende det modsatrettede signal til de studerende.

De kommer af, at vi opmuntrer unge til faglig fordybelse og til at bygge bro mellem fagligheder. Det skal uddannelsessystemet kunne rumme. Ligesom det er afgørende, at de studerende skal have lov til at blive klogere og vælge en anden vej i livet, er det også afgørende, at det er en mulighed at kombinere fagligheder til gavn for fremtidens samfund.

Vi vil opfordre partierne til at behandle Danmarks første borgerforslag med ét formål for øje: Afskaf uddannelsesloftet.