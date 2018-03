9 borgmestre: Lad os rydde op i den kludrede lovgivning og hjælpe udsatte borgere i stedet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvis vi skal give bedre hjælp til udsatte borgere, kræver det både mod og lovændringer i den kommende sammenhængsreform.

Medunderskrivere: Benedikte Kiær (C), Karsten Längerich (V), Jesper Würtzen (A), Thomas Lykke Petersen (A), John Schmidt Andersen (V), Ole Bondo Christensen (A), Anders Gerner Frost (G), Steffen Jensen (A), Kirsten Jensen (A). De 9 borgmestre sidder i kommunerne Helsingør, Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

Som lovgivningen er i dag, bliver borgere, der slås med flere udfordringer på samme tid, ofte mødt i kommunen med flere forskellige handleplaner, som peger i hver sin retning. Det skyldes ikke, at sagsbehandlere eller fagfolk gør noget forkert, men derimod, at hvert fagområde er bundet op på forskellig lovgivning med forskellige krav til borgeren om fremmøde, indhold og mål for den kommunale sagsbehandling.

Tag for eksempel en børnefamilie, hvor forældrene er uden arbejde og måske har problemer med helbredet eller et misbrug. Samtidig trives børnene ikke. De klarer sig dårligt i skolen og har svært ved at omgås andre. I det kommunale system er familien derfor i kontakt med både jobcentret, socialpædagoger, sundhedstilbud, skoleområdet og måske endnu flere. Som lovgivningen er i dag, skal hver af forældrene og familien samlet til en masse obligatoriske møder, som kommunen skal indkalde til, og som borgerne skal komme til.

Det er unødigt krævende for både borgerne og sagsbehandlerne, og somme tider spænder indsatserne ben for hinanden og virker ikke koordinerede eller sammenhængende. Det er frustrerende for borgerne, som ikke ser kommunen som en hjælpende hånd, men derimod som endnu en udfordring i kampen for at komme ovenpå og håndtere familie og arbejde og få fodfæste i livet. Spørger man borgerne, savner de overblik i de kommunale processer og mere involvering, så vi sammen kan sætte fælles realistiske mål om trivsel, uddannelse og arbejde.

I kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød er vi derfor gået sammen i frikommunenetværket ’Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren’. Som frikommuner har vi fået grønt lys af Økonomi- og Indenrigsministeriet til på forsøgsbasis at sløjfe de obligatoriske møder og i stedet holde helhedsorienterende møder med borgerne i forhold til deres livssituation.

Vi har nu i halvandet år høstet gode erfaringer med at udarbejde én samlet handleplan med borgeren, hvor kommunens fagfolk med borgerens samtykke deler viden og mødes på tværs af faglighed og forvaltninger. På den måde får borgerne færre kontaktpersoner, og indsatserne rykker hurtigere.

En opfordring til innovationsministeren skal derfor være at indarbejde de fritagelser inden for lovgivningen, vi har fået som frikommuner, i den videre udvikling af sammenhængsreformen og i den kommende revision af lov om aktiv beskæftigelse. Her taler vi eksempelvis om fravigelse af proceskrav, fravigelse af, at det er lovgivningen, der udelukkende dikterer indholdet i borgerens plan, frihed til at planlægge møderne i forhold til borgerens bedste osv. Ministeren har taget et godt skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu.