Professor om klimakrisen: »Skal jeg give pokker i det hele, fordi nogle er ignoranter?«

For nylig holdt jeg foredrag på Færøerne om verdensmålene, FN’s 17 bæredygtighedsmål, for en stor forsamling mennesker fra Landsstyret og centraladministrationen. Efter foredraget talte jeg blandt andre med én af centraladministrationens øverste ledere.

FN' 17 verdensmål for bæredygtig udvikling Verdensmålene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere den 25. september 2015 på et FN-topmøde i New York. Målene skal frem mod 2030 sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling. Målene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål. De 17 konkrete mål er: Afskaf fattigdom Stop sult Sundhed og trivsel Kvalitetsuddannelse Ligestilling mellem kønnene Rent vand og sanitet Bæredygtig energi Anstændige jobs og økonomisk vækst Industri, innovation og infrastruktur Mindre ulighed Bæredygtige byer og lokalsamfund Ansvarligt forbrug og produktion Klimaindsats Livet i havet Livet på land Fred, retfærdighed og stærke institutioner Partnerskaber for handling Kilde: www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene Vis mere

Vi talte om verdensmålene, og den pågældende sagde: »Du kan ikke sælge verdensmålene ved at appellere til, at mennesker skal være med til at redde Jorden«. Jeg blev overrasket over, at denne person i virkeligheden kun havde et skuldertræk tilovers for den solidaritet, som verden har så meget behov for. Vi møder også holdningen hos danske og færøske politiske partier.

Skal jeg give pokker i det hele, fordi nogen er ignoranter, lige glade, uansvarlige eller blot har andre anskuelser og forståelser af, hvordan verden ser ud og hvordan alt hænger sammen, end jeg har?

Alle mennesker er ét hundrede procent afhængig af Jorden! Alt på Jorden er forbundet. Jeg kan kun leve, hvis der er ren luft, rent vand, fødevarer med mere. Mine børn og børnebørn skal leve på den samme Jord. Og de er – som jeg – fuldstændig afhængige af Jorden.

Vi har efterhånden en betydelig viden om, hvordan meget verden hænger sammen. På nogle områder begrænset og skrøbelig viden, men dog tilstrækkelig viden og intuition til at vide, hvad der er helt galt og helt forkert. Jeg siger ikke, at det er enkelt og entydigt, men på flere og flere områder ved vi meget om sammenhænge. Dette er en viden, som mange tager alvorligt. Men, og det er vigtigt: Der er også mange, der kun har et skuldertræk tilovers for den slags naive formuleringer.

Mange unge i dag ved meget om disse fænomener. Mange unge mennesker har stor indsigt i og bevidsthed om planeten jorden. Den viden og indsigt har de fra mange kilder, skoler, sociale medier, rejser, forældre og så videre. Den øgede bevidsthed har blandt andet at gøre med den indsigt, som vi alle deler med astronauterne, nemlig at vi, med astronauternes øjne, har set den lille sårbare klode udefra.

Dette smukke billede af Jorden set udefra ændrer noget i langt de fleste mennesker. Det minder os om klodens lidenhed og sårbarhed; om, at det er rigtigt, at alt på kloden er forbundet, hænger sammen. At jeg og vi er en del af det – ganske vist – skrøbelige fællesskab, der har udviklet sig på planeten jorden. Jeg kender til og mærker disse systemiske indsigter. Men jeg mærker også skuldertrækket, ligegyldigheden, manglen på indsigt, ringeagten og manglen på vilje til at erkende, hvad den viden vi har, til syvende og sidst fortæller os. Benægtelsen af fakta.

Der er tale om subtile balancer. Selvfølgelig kan man ikke forvente eller forlange af indbyggerne i Thorshavn, at de skal give afkald på en stor del af deres materielle livskvalitet, ferier, biler, gode laks, et dagligt bad med mere. Og det kan man blandt andet ikke, fordi enhver kan se, at det er der mange andre, der heller ikke giver afkald på.

Og hvad andre gør har stor betydning. Mange mennesker i verden er ligeglade med naturen; de har begrænset viden og indsigt, og de har en ikke-bæredygtig adfærd, som repræsenterer en benægtelse af alle former for hensyn til verden. Sådan er det, men vil det altid være sådan?

Og i hvert fald: Betyder det nødvendigvis, at alle andre, måske et stort flertal, skal opføre sig lige så ansvarsløst? Og betyder det, at jeg skal opgive tanken om at yde et bidrag, mit bidrag, til Jorden, til at redde Jorden? Skal jeg opføre mig ansvarsløst, blot fordi nogle andre gør det? Skal jeg give pokker i det hele, fordi nogle er ignoranter, lige glade, uansvarlige eller blot har andre anskuelser og forståelser af, hvordan verden ser ud og hvordan alt hænger sammen, end jeg har?

Den enkle sandhed er: Danskere og færinger er intet uden andre. Nogen har den opfattelse, at det er muligt for Danmark eller Færøerne, at hytte sit, have sit på det tørre – underforstået: Og så må de andre klare sig selv. De andre kommer ikke mig ved. Denne holdning findes og hedder for eksempel: ’America first!’. ’Danmark først!’.