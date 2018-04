Generalsekretær i FrikirkeNet: Forbyd unge at købe alkohol

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Danmark skal ikke længere være et af verdens mest liberale lande med hensyn til alkoholpolitik for unge. Prisen for de unges druk er tårnhøj og fører desuden til et gruppepres, som vi ganske enkelt ikke kan være bekendt.

Rockwool Fondens seneste rapport er kras læsning (’Unge, alkohol og stoffer – et 10-årigt forløbsstudie’).

Forbyd berusede personer og udskænkning af alkohol på landets ungdomsuddannelser og sæt afgiften på alkohol op til det dobbelte

Ikke alene afslører den, at druk er indgangsbilletten til de unges fællesskab på ungdomsuddannelserne, men også, at det er meget svært at gå igennem ungdomsårene uden at drikke alkohol.

Heldigvis peger rapporten på, at det er muligt at gøre noget: Forbud gør faktisk en positiv forskel. Unge, som har forældre, der sætter begrænsninger, får et sundere forbrug af alkohol – også senere i livet.

Det er på tide, at staten bakker op om disse forældres nødvendige indsats for at begrænse de unges druk. Her er et par muligheder, hvor vi til dels kan lade os inspirere af vores nabolande:

Hæv aldersgrænsen til 18 år for køb af alkohol samt til 20 år for køb af stærk alkohol. Sælg kun alkohol i afskærmede rum i butikkerne. Øg tilsynet med butikkernes id-kontrol af de unge, der køber alkohol. Forbyd berusede personer og udskænkning af alkohol på landets ungdomsuddannelser, og sæt afgiften på alkohol op til det dobbelte.

Selvfølgelig er det en balanceakt at afgøre, hvornår staten skal blande sig i private anliggender, som har offentlige konsekvenser, men når det gælder unge og alkohol, har vi efter min mening for længst passeret grænsen for det rimelige i at have en sådan diskussion.

Et forbud er efterhånden den mest fornuftige vej frem, fordi et forbud kan understøtte og være bannerfører for en kulturændring – og en kulturændring har vi i den grad brug for, når unge i dag ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse som en integreret del af fællesskabet uden at forbruge store mængder alkohol.

Hvad vil de unge miste, hvis de skulle vente med at kunne købe alkohol, indtil de er 18 år? Ville det i virkeligheden ikke styrke fællesskabet på ungdomsuddannelserne og skabe rum til at fokusere på andre ting – faglig fordybelse, dybere venskaber, eksistentielle samtaler, konstruktive fællesskaber, frivilligt socialt arbejde og meget andet?

Konsekvenser for de unges drukvaner er voldsomme. En nylig undersøgelse har vist, at selv et beskedent alkoholforbrug i teenageårene kan medføre leversygdomme senere i livet.

Alkohol er forbundet med flere end 60 forskellige sygdomme samt ulykker og omkring 3.000 årlige dødsfald i Danmark, ligesom alkohol er på WHO’s liste over stoffer, der med sikkerhed er kræftfremkaldende for mennesker.

Derudover vokser 122.000 børn og unge op i hjem, som er præget af alkohol. Risikoen for, at de oplever vold, er 8 gange større end for andre børn og unge. Samtidig er deres selvmordsrate dobbelt så høj som, ligesom antallet af psykiatriske patienter i denne gruppe er to en halv gange større end landsgennemsnittet.

Disse statistikker handler mestendels om voksne alkoholbrugere, det er jeg med på, men hvor mange af de voksnes alkoholvaner mon grundlægges i den tidlige ungdom?

Lad os få en lovgivning, der sikrer en kulturændring.