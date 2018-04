Ikke flere reklameafbrydelser: Kæmp imod den økonomiske massakre på Radio24syv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For nogle år siden kørte jeg i taxi i New York. I samtalen med chaufføren kom vi ind på at snakke tv og radio. Jeg fortalte, at vi havde indtil flere public service-kanaler, hvor der overhovedet ikke var reklamer. Han var ved at køre galt, da han hørte det.

»Thank God«, sagde han, »er det muligt? Hvor er I heldige!«.

Og ja, vi er heldige, at vi kan sidde og få kulturelle og informative oplevelser uden at skulle tvangsbolles med reklamer for dit og dat. Hvilken gave.

Jeg er SÅ træt af at blive påduttet oplysninger om, at nu har Bilka tilbud på leverpostej.

Det er slemt nok, at TV 2 har reklamer mellem udsendelserne. Jeg zapper altid over til en anden kanal, men jeg ser aldrig TV3 og de andre reklamefinansierede kanaler, hvor oplevelsen af en god film bliver afbrudt ustandseligt.

Det er en gave, at vi har reklamefrit tv og radio i Danmark. Det var også en gave, da vi fik en reklamefri Radio24syv. Tak, Per Stig Møller. Og endda en radio, hvor man kan få lov at lytte til en længere uafbrudt samtale, uden at der hvert femte minut skal musik på. Hvor man har mulighed for at fordybe sig. Hvor man har mulighed for at få helstøbte oplevelser.

Lad os passe godt på den gave. Den er guld værd. Nogle åndehuller i en verden, hvor vi bliver oversvømmet med kommercielt indhold

Og nu skal kanalen slagtes og reklamefinansieres. Til glæde for hvem? Industrien?

Radio24syv har vokset sig stor og selvstændig. Et godt alternativ til P1. Med sin egen profil og en friskere tilgang til emnerne. En kreativ radiostation, der kommer langt ud i krogene i sin diversitet også geografisk.

Tænk bare på Anders Lund Madsens ’Fede abes fyraften’, hvor den mand, der kan snakke respektfuldt med alle, kommer helt ned i de mindste detailemner i de små provinssamfund.

Lad os passe godt på den gave. Den er guld værd. Nogle åndehuller i en verden, hvor vi bliver oversvømmet med kommercielt indhold: aviser, tv, Facebook, nettet, og nu er der pludselig også begyndt at poppe uønskede reklamer op på min mobiltelefon, endnu inden jeg har fået låst den op. Hvor kommer de fra? Er jeg en af de 41.000 danske profiler, der er solgt til Cambridge Analytica?

En bøn til de partier, der skal være med i medieforhandlingerne: Kæmp imod den økonomiske massakre på Radio24syv.

Reklamer og public service bør være uforenelige størrelser. Bevar den som en reklamefri kanal.