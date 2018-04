Replik: Sundhedsforsikringer giver et bedre velfærdssamfund

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Under overskriften ’Private sundhedsforsikringer skaber ulige vilkår’ argumenterer statskundskabsstuderende Signe Kragh Mortensen 11.4. i Politiken for, at sundhedsforsikringer kun hjælper de raske og dem, der har råd, og at de skaber A- og B-hold samt udhuler den offentlige sundhedssektor.

Ifølge Signe Kragh Mortensen er trygheden væk, hvis man ikke har en sundhedsforsikring.

Det offentlige sundhedssystem er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund. Ifølge Euro Health Consumer Index blev det danske sundhedssystem i 2017 nummer 3 ud af 35 europæiske landes systemer. Alle danskere er derfor sikret nogle af de bedste behandlingsmuligheder i Europa.

Sundhedsforsikringer kan bedst anskues som et supplement til det offentlige sundhedssystem. Den samlede dækning af sundhedsforsikringer udgør lidt over 1 pct. af de samlede udgifter til det danske sundhedssystem.

På mange måder fungerer sundhedsforsikringer og det offentlige sundhedsvæsen som samarbejdspartnere, og arbejdsdelingen mellem dem kan justeres i overensstemmelse med efterspørgsel og politiske prioriteringer.

Det skyldes, at sundhedsforsikringer står for ydelser som f.eks. lette operationer, fysioterapi og psykologhjælp, mens det offentlige sundhedssystem oftere håndterer mere komplicerede behandlinger. Resultatet heraf er et samlet sundhedsvæsen, der er bedre og stærkere.

Cirka 1,8 mio. danskere har en sundhedsforsikring. Langt de fleste af disse, 93 pct., er arbejdsgiverbetalt. Arbejdsgiverne ser sundhedsforsikring som et middel til at sikre hurtig behandling og hurtig tilbagevending til arbejdsmarkedet i tilfælde af knas med helbredet. Det giver god mening. Personer med sygeforsikringer har lavere kortvarigt og langvarigt sygefravær.

Derfor giver sundhedsforsikring også stor mening for arbejdstagere. Effekten af forsikringerne (i form af lavere sygefravær) er markant større for de personer, der har grundskolen som højeste uddannelse, end for grupper med længere uddannelser og højere indkomst.

For eksempel kan de fleste falckreddere, tjenere og ansatte i hotelbranchen i 3F hurtigt får hjælp til ondt i skulderen eller knas med ryggen, da en sundhedsforsikring i stigende grad er en del af overenskomsten for flere faggrupper.

Den klassiske kritik af sundhedsforsikringer for at skabe A- og B-hold – dem, der har mest, og dem, der har mindre – rammer derfor en del forbi skiven, når vi ser på sundhedsforsikringers reelle effekt. En analyse udarbejdet af Dansk Sundhedsinstitut for LO finder også, at sundhedsforsikringer ikke fører til, at personer uden disse forsikringer absolut set bliver ringere stillet.

Sundhedsforsikring gavner også de offentlige finanser. Det offentlige sparer årligt godt 590 mio. kr. i udgift til sygedagpenge som følge af sundhedsforsikringers effekt på det langvarige sygefravær.

Dertil kommer, at sundhedsforsikringer ifølge en analyse fra Syddansk Universitet er forbundet med et mindre forbrug af offentligt finansierede sygehusydelser.

Samlet set bidrager sundhedsforsikringer til, at vi alle kan få et bedre velfærdssamfund.