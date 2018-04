Coach og psykoterapeut: Stress er kun skadeligt, hvis du tror, det er skadeligt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Et omfattende studie af 30.000 amerikaneres stressniveau kan måske være svaret på, hvordan vi i Danmark fremadrettet bør arbejde med stressbehandling og stressforebyggelse.

35.000 danskere er i øjeblikket sygemeldt fra deres arbejde på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø, hovedsageligt stress. Flere pensionsselskaber slår alarm, fordi deres udbetalinger på grund af stress er eksploderet. Blandt andet hos PFA, hvor man på bare tre år har oplevet en stigning på hele 43 procent i antallet af kunder, der henvender sig til PFA’s sundhedsforsikring med stress.

Men stress er ikke bare et alvorligt problem for det enkelte menneske og familie, der bliver ramt. Stress er også et stort samfundsmæssigt problem.

Ifølge Stressforeningen er stress årligt skyld i 1,5 millioner ekstra sygefraværsdage, hvilket koster samfundet 27 milliarder kroner om året. Dertil kommer yderligere 14 milliarder kroner om året i samfundsudgifter til sundhedsvæsenet på grund af stress.

Med mere end 25 års fokus på problemet kan det godt undre, at det endnu ikke er lykkedes os at finde en reel løsning. De behandlings- og forebyggelsesmetoder, som vi hidtil har anvendt, har simpelthen ikke haft den ønskede effekt. Og alligevel bliver vi ved med at poste milliarder af kroner i mere af det samme med samme fortvivlende effekt.

De 25 test-personer, der havde lært at tænke anderledes i en stresssituation, responderede ikke længere på stresstesten

Tilbage i 2012 offentliggjorde forskere fra University of Wisconsin et af de mest omfattende stressstudier, der nogensinde er gennemført. Over en periode på otte år bad forskerne 30.000 amerikanere om at svare på spørgsmål om deres stressniveau.

Studiet viste, at de personer, der oplevede det højeste stressniveau, og som mente, at stressen var skadelig for dem, havde 43 procent større risiko for at dø for tidligt.

Mere interessant var det imidlertid, at de personer, som oplevede det højeste stressniveau – men som ikke mente, at stressen var farlig for dem – havde studiets laveste risiko for at dø for tidligt. Også lavere risiko end de personer, der oplevede ingen eller minimal stress.

Med andre ord er der ifølge forskerne altså noget, der tyder på, at stress kun er skadeligt for dig, hvis du tror, at det er skadeligt.

Det hænger sammen med vores bagvedliggende overbevisninger – hvis vi lærer at have bevidsthed om vores tanker, kan vi lære at ændre dem bevidst, så de hjælper os fremfor at hæmme os. Konklusionen på studiet fra University of Wisconsin var så kontroversiel, at forskere fra Harvard University samme år foretog et kontrolstudie, hvor man testede 50 personer for stress for at måle deres stressrespons.

Herefter lærte man halvdelen af testpersonerne at håndtere deres tanker på en anden måde, inden man udsatte alle testpersonerne for en ny stresstest.

De 25 testpersoner, der havde lært at tænke anderledes i en stresssituation, responderede ikke længere på stresstesten, hvilket understøttede konklusionen i studiet fra University of Wisconsin om, at der altså er noget, der tyder på, at måden, vi tænker om stress på, er afgørende for, om stress er skadeligt eller ufarligt for os.

Det vil være helt forkert at bruge forskningsresultaterne til at fritage arbejdsgivere og politikere for alt ansvar for den stressepidemi, der hærger landet. Der er fortsat behov for god ledelse, mulighed for at finde en god balance mellem familie og arbejdsliv, give flere ressourcer og skabe godt arbejdsmiljø. Alle de ting skal man blive ved med at arbejde med.

Men stress er først og fremmest en individuel oplevelse, der skabes som følge af formålsløs bekymring om fremtiden.