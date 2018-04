Ulla Tofte: Politikerne tør ikke længere træffe de store beslutninger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ijanuar i år kunne 11 borgmestre fra de københavnske omegnskommuner stolt meddele, at det endelig var lykkedes at finde fælles fodslag om at etablere en letbane hele vejen rundt om det vestlige København – fra Lyngby i nord til Vallensbæk i syd.

Ulla Tofte Født 1968. Er direktør for M/S – Museet for Søfart Er uddannet cand.mag. i historie og fransk fra Københavns Universitet

Men bedst som borgmestrene kroede sig over den storstilede plan, gik kritikere til angreb på projektet på Altinget.dk og i Ingeniøren. Letbanen er baseret på forældet teknologi og er ude af trit med udviklingen, lød kritikken.

Stort set samme skudsmål fik kulturministeren, da hun i forbindelse med lanceringen af medieudspillet formastede sig til at fastholde planen om at lade fm-radio erstatte af dab inden for en overskuelig årrække. Straks advarede garvede broadcast-eksperter mod dab, som de i Berlingske kaldte en »stærkt forældet teknologi«, som »virkeligheden for længst har overhalet inden om«.

’Forældet teknologi’ er blevet det nye store skældsord og skræmmebillede, når der skal – eller rettere ikke skal – træffes beslutninger. Uanset om det er en industrivirksomhed, der skal have ny digital strategi, eller børnefamilien, der overvejer et bilkøb, lurer frygten for at gøre det forkerte. At havne på taberholdet. Ligesom dem, der købte en dyr Blackberry lige inden iPadden kom. Eller Nokia, Kodak, Blockbuster og alle de andre, der satsede på det forkerte – og tabte stort.

Disruption kaldes det, og i begyndelsen smagte ordet af ungdom, innovation og nye løsninger på gamle problemer.

Senere fik Lars Løkke det til at smage mere af aldrende erhvervsledere og fag-bosser, da han nedsatte et Disruptionråd med Hella Joof som uheldig kølerfigur.

Da København skulle have kloakker i 1880’erne, besluttede Borgerrepræsentationen at dimensionere anlægget til en befolkning, der var næste 4 gange så stor som på daværende tidspunkt

Men spørgsmålet er, om disruption i virkeligheden skaber mere handlingslammelse end udvikling?

For tilsyneladende er det trods adgang til enorme datamængder vanskeligere at træffe vidtrækkende beslutninger i dag, end det var for blot et par årtier siden.

Ikke bare frygten for teknologisk disruption, men også kravet om en hurtig og målbar effekt risikerer at hindre store drømme i at blive til virkelighed.I oplysningstiden, hvor kortlægningen af verden, epokegørende opdagelser og naturvidenskabens generelle sejrsgang også øgede den tilgængelige viden betragteligt, medførte de nye erkendelser ikke handlingslammelse, men snarere det modsatte.

Landboreformerne, med alt hvad de indebar af drænings- og afvandingsprojekter, anlæggelsen af helt nye byer og bydele som Frederiksstaden i København, Christiansfeld i Sønderjylland og Frederiksværk ved Isefjorden, var på ingen måder en letkøbt succes.

Bevares, enevælden var uden tvivl befordrende for en hurtig beslutningsproces uden smålig skelen til borgernes holdning, men også efter enevældens afskaffelse kastede de folkevalgte politikere sig frisk ud i store projekter, der på den endog meget lange bane skulle realisere drømmen om et bedre, smukkere eller mere effektivt samfund.

Da København skulle have kloakker i 1880’erne til erstatning for de gamle latrintønder, besluttede Borgerrepræsentationen at dimensionere anlægget til en befolkning, der var næste 4 gange så stor som på daværende tidspunkt.

Vist rystede man da på hånden, for helt andre typer kloaksystemer blev anlagt i Berlin, London og Paris nogenlunde samtidig – og endnu var det for tidligt at vurdere, hvilken teknologi der ville sejre.

De lokale politikere på rådhuset frygtede derfor – ligesom i dag – at man valgte en forkert eller forældet model, men havde alligevel mod nok til at træffe en beslutning, der betød, at københavnere ubekymret kunne trække ud i toilettet de næste 100 år.I dag er det, som om mængden af tilgængelig viden er omvendt proportional med beslutningskraften. For ironisk nok fører de mange nye muligheder til en stor angst for at træffe forkerte valg.