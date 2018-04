Sydhavner: Nybyggeriets betonborge er gået amok på Sluseholmen

Vi kan også konstatere, at By&Havn ikke har set det som sit ansvarsområde at bygge en god by. En langtidsholdbar by. Med plads til at trives. Det ansvar ligger hos ... ja, jeg ved det ikke. Foreløbig konstaterer jeg, at mine bedste naboer er flyttet væk. Også dem, som sagde »vi vil altid bo her«.

Så ja, det er de sikkert glade for i Køge, Dragør, Furesø. Jeg synes, at det er ærgerligt. Tænker, at der må mere til end de store reklameskilte, som nu fortæller om områdets fortræffeligheder.

Her er første salgsargument: Skole (!).