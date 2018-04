Niqabklædt studerende: Politikerne tvinger mig til at klæde mig af under påskud af, at man frigør mig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er kun et spørgsmål om tid, før jeg bliver straffet med bøder på op til 10.000 kr. for at færdes udenfor. Prøv at smage på den sætning.

Når loven om tildækningsforbud træder i kraft, skal politiet tilbageholde mig og give mig bøder for at være et religiøst menneske. For at tænke anderledes. Jeg må ikke tro på, at tildækning er noget positivt, spirituelt eller er en form for tilbedelse, og hvis jeg gør, må jeg i hvert fald ikke praktisere det. Hvis jeg vælger at gøre det alligevel, skal jeg straffes.

Folketinget insisterer på at indføre et forbud mod niqab i det offentlige rum. Et forbud, som i 2009 blev stemplet grundlovsstridigt af Justitsministeriets jurister. Man har sidenhen fundet ud af, at hvis man omdøber det til et tildækningsforbud, vil det hverken være grundlovsstridigt eller diskrimination af en minoritet. Men at formulere et niqabforbud som et tildækningsforbud gør ikke loven mindre grundlovsstridig, ej heller bliver hensigten mindre diskriminerende.

Jeg havde aldrig troet, at man i Danmark ville blive anset som kriminel, hvis man praktiserer sin religion. Jeg troede, der var religionsfrihed? Jeg troede, at den personlige frihed var ukrænkelig? Jeg troede, at der var en principiel og grundlæggende modstand imod, at staten bestemmer, hvordan man går klædt?

Det er mærkværdigt, at politikere giver køb på de liberale frihedsværdier og grundloven bare for at få ramt på en lille gruppe kvinder, der praktiserer deres religion på en fredelig måde. Især fordi de i årevis har sagt til muslimer, at de skal sætte grundloven højere end Koranen og tage frihedsværdierne til sig, men når det kommer til stykket, kan de selvsamme politikere ikke stå ved dem.

Med et tildækningsforbud fratager man mig min basale ret til at klæde mig efter egen overbevisning og tro. Tvinger mig til at klæde mig af under påskud af, at man frigør mig. Men det eneste, dette forbud bidrager til, er at ekskludere mig fra samfundet samt gøre mig vred og bitter.

Jeg husker tydeligt, at man i forbindelse med Muhammed-tegningerne i 2005 sagde, at ytringsfriheden ikke kan begrænses, blot fordi nogen føler sig krænket, og at muslimer skal være klar til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse.

Gælder ytringsfriheden og religionsfriheden ikke for muslimer?

Hvordan kan Muhammed-tegningerne, der gik efter at krænke en bestemt befolkningsgruppes følelser, ikke blot være lovlige, men sågar en vigtig del af kampen om ytringsfriheden, samtidig med at de, der forsvarer retten til at håne, spotte og krænke, mener, at den religiøse ytring i at bære niqab skal være strafbar?

Gælder ytringsfriheden og religionsfriheden ikke for muslimer? Hvornår har diskriminerende lovgivning nogensinde bragt noget godt med sig? Det er kun med til at grave en dybere kløft mellem folk. Jeg ville ønske, at politikere kunne forstå, at man ikke inkluderer muslimske borgere ved at ekskludere, diskriminere og kriminalisere dem.

Det eneste, man formår, er, at skubbe dem væk. Hvad vil konsekvensen af en sådan lov være? Den vil isolere mig. Umiddelbart vil jeg kun kunne færdes udenfor med min mand, så han kan ledsage og beskytte mig, da jeg frygter, at nogen vil udøve selvtægt og rive mit slør af mig. Nu, hvor politikere lovgiver på en måde, der systematisk diskriminerer muslimer, sender det et signal til befolkningen om, at det er i orden at behandle muslimer som andenrangsborgere – som mindreværdige.

Det er en måde, hvorpå man legitimerer negativ adfærd imod muslimer. Det vil højst sandsynligt føre til en eskalering af hadforbrydelser, hvilket bl.a. har været tilfældet i Frankrig, efter at tildækningsforbuddet trådte i kraft der. Selv det danske politi har været ude at sige, at de er bange for konfliktoptrapning.