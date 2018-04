Debat-digt om Gaza: Tag med på en sanselig rejse til min Gazastribe

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Gazastriben bor der 1.82 millioner mennesker, hvilket gør det til et af verdens mest tættest befolkede områder.

Der er overfyldte og snavsede flygtningelejre, og på sygehusene mangler man forsyninger og lægemidler.

Ingen må komme ind uden ID. Og ingen civile, uden et specifikt formål, må komme ud derfra.

Der er ingen tvivl om, at Gazastriben for mange er 'verdens største fængsel'. Men på trods af alt dette kan man stadig høre Palæstinas hjerte banke og opleve livet.

Så tillad mig at tage jer med på tur til mit Gaza:

'Min Gazastribe'

Hvis du nogensinde skulle kede dig,

Så tag til Palæstina.

Hvis du nogensinde skulle glemme at være taknemlig for dit liv,

Så tag til Gazastriben.

Turen derhen er i sig selv et eventyr.

Tag til Kairo og kør til al-Arish.

Sørg for at have dit gazanske ID med dig - ellers kommer du ikke ind.

Når du er igennem grænsen. Når du er igennem muren. Hvad ser du så?

Jeg ser liv.

Jeg ser mennesker.

Jeg ser glæde.

Jeg ser det palæstinensiske flag, som flagrer højt og stolt oppe på den lyseblå himmel.

Jeg bliver budt velkommen til Palæstina - og derefter velkommen til Rafah, så Khan Younes for til sidst at nå mit ønskede mål: Jabalya.

Nu når du er her, må hellere styre din glæde.

Ellers tror folk, du er en skør udlænding.

Når du tager til Gazastriben, ser du infrastrukturen og bygningerne.

Noget er måske ikke bygget færdigt, og der er ikke asfalt på nogle af vejene.

Men læg mærke til, hvordan indbyggerne er ligeglade med det.

Du ser og tror virkelig på, at du befinder dig i et af verdens tættest befolkede områder.

Alligevel bliver du fascineret af de grå og brune høje bygninger.

Moskeerne, markederne, kirkerne, universiteterne og selv de små kroge på vejene.

Nu hvor du endelig er her, kan du ikke lave andet end at gå på opdagelse.

Snak med menneskerne. Snak med naboerne. Vær en del af fællesskabet.

Tag til stranden morgen, middag og aften.

Bare for at kigge, for at spise eller måske for at bade.

Stol på, at ingen kigger på dig.

Lyt til bølgernes stemme, der prøver at komme med nyt liv til folk.

Mærk solens stråler, som varmer alle omkring dig.

Se børnene, der løber på stranden og leger i sandet.

Vær sikker på, at ingen kigger.

Så bad i din hijab eller abaya.

Og vær stolt af det.

Tag derefter på en kameltur.

Rid på kamelen og husk at betale to kroner for turen.

Husk at bade om natten og se månen spejle sig i dig og alle omkring dig.

Så tag hjem. Men du må ikke sove.

At sove er fuldstændig spild af tid.

Spis is. Rid på en hest. Og husk at betale drengen to kroner.

Tag i Zoo og se aberne og løven.

Men sørg for at holde dig for næsen, for du bliver ikke imponeret over dyrenes lugte.

Så spis is igen.

Tag til en forlystelsespark og prøv karrusellerne.

Tag til bryllup - du er sikkert inviteret til et par tusinde i løbet af sommeren.

Bevæg dig frit omkring med en taxa - og betal to kroner per tur.

Er du der om sommeren, så spis is hos Abu Zatoun. Drik slush-ice.

Spis figner, abrikoser, vandmeloner og masser af oliven.

Er du der om vinteren, så drik sahlab. Spis jordbær og maftol.

Husk at købe souvenirers, inden du tager hjem.

Husk at købe en ting eller to, som minder dig om det her sted.

Husk at fylde kufferten med alle de ting, du ikke finder i Danmark.

Eller som du bare synes smager bedre fra Gazastriben.

Zaatar, duka, krydderier, oliven, vindrueblade eller baklawa.

Husk så at købe den palæstinensiske nationaldragt, al-thwab, som fortæller om Palæstinas historie gennem design og farver.

Og når du tager afsted imod grænsen igen,

Så ikke vær ked af det.

Du må endelig ikke græde.

For så tror folk bare igen, at du er en skør udlænding.