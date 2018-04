Tidligere socialarbejder blandt prostituerede: Madsen er ikke en ener. For mange mænd hænger sex og vold sammen

Volden og kvindehadet er virkeligt. Normalt. Udbredt.

Derfor har medierne et ansvar for at stille spørgsmål og være med til at bryde tabuer. Hvor er baggrundsartiklerne om sammenhængen mellem et højt pornoforbrug og et dårligt kvindesyn?

Hvor er baggrundsartiklerne om, hvad det gør ved mænds kvindesyn at dyrke hård S/M – altså tænde seksuelt på vold?

Hvor er baggrundsartiklerne om det generelle i det specielle? Det generelle i, at nogle mænd føler trang til at hade, mishandle, partere kvinder?

Medierne har desværre ikke løftet deres store ansvar for at stille de spørgsmål, som danskerne har krav på svar på og brug for at debattere i denne sag.

Hvil i fred, Kim Wall.