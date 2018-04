Anders Stjernholm til Naser Khader og Martin Henriksen: Kampen mod ekstrem social kontrol handler ikke kun om islam

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Martin Henriksen (DF) og Naser Khader (K) langer nu ud efter Integrationsministeriets kampagne ’Med al ære og respekt’, som sætter fokus på ekstrem social kontrol i religiøse miljøer. De ønsker kampagnen lukket, fordi den handler om alle religioner og ikke kun om islam.

Deres argumentation påpeger tre ting ved kampagnen, de mener er for galt:

1) En muslimsk pige i kampagnen siger, at den negative sociale kontrol skyldes kultur – ikke religion.

2) Foreningen Eftertro er overrepræsenteret i kampagnen. Og Eftertro er blevet stiftet af Ateistisk Selskab blandt andre.

3) Martin Henriksen og Naser Khader mener ikke, at den sociale kontrol i kristne miljøer kan sidestilles med islamiske miljøers, fordi sidstnævnte kan være voldelig.

Naturligvis bryder vi som religionskritikere os heller ikke om, når islam undskyldes for sin indflydelse på kulturen. Men det ændrer ikke på, at mennesker skal have lov til at komme med argumentet om, at den sociale kontrol ikke skyldes islam, men en anden faktor i kulturen. På samme måde som når kristne danskere påstår, at deres religion skulle have promoveret demokrati eller ligestilling mellem kønnene. Det er åbenlyst forkert – men det er naturligvis helt i orden at have den holdning.

Sidste år måtte 4.500 mennesker gå forgæves på landets krisecentre. Kommunerne har ikke mandskab eller midler til at hjælpe tvivlere og ekstroende med deres problemer

Lykkeligvis er der andre af kampagnens personer, der har en anden holdning til ophavet af den sociale kontrol og også argumenterer glimrende for deres forståelse af tingene. Meningen med kampagnen er jo netop at give indsigter om problemet fra flere sider, sådan at mennesker, der selv står med problemer af den karakter eller er pårørende, kan finde deres eget standpunkt. En kampagne med et ensidigt udtryk (godkendt af regeringen) ville næppe have samme succes.

At Eftertro, som er et rådgivningsnetværk for tidligere troende, er stærkt repræsenteret i kampagnen, er åbenbart også et problem. Men den handler jo netop om religiøs social kontrol. Naturligvis er det ekstroende, som ved mest om det. De er de eneste, som både har stået i situationen og uden for den.

Og når ekstroende oplever problemer, kommer de selvfølgelig til Ateistisk Selskab og Eftertro for hjælp – hvor skulle de ellers gå hen?

Sidste år måtte 4.500 mennesker gå forgæves på landets krisecentre. Kommunerne har ikke mandskab eller midler til at hjælpe tvivlere og ekstroende med deres problemer. Så vi har da ikke tænkt os at undskylde for at hjælpe de mennesker!

Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad problemet er. I Eftertro kan tidligere troende og tvivlere have samtaler om deres tro, tvivl og social kontrol i et sikkert og trygt miljø. Hvad er problemet med det?

At Ateistisk Selskab har holdninger, som Martin Henriksen og Naser Khader er uenige i, diskvalificerer os vel ikke fra debatten – eller fra eventuelt at skulle være indblandet i offentlige kampagner? Det er da uhyrligt at tænke på, hvad det skulle gøre ved vores samfund, hvis bestemte holdninger skulle tvinge foreninger ud af eventuelt samarbejde med det offentlige.

’Med al ære og respekt’ handler om ligheder og forskelle mellem forskellige segmenter af befolkningen og variationer af social kontrol. Nuancer. Det virker ikke, som om Martin Henriksen og Naser Khader helt har forstået det.