Overlæge på neurologisk afdeling: Gør brugen af cykelhjelm lovpligtig

Jeg glæder mig som de fleste andre over forårets komme. Dette er også årstiden, hvor cyklerne trækkes frem af kældre og ud af skure.

Det er min erfaring fra mange års virke som overlæge på en akut neurologisk afdeling i hovedstadsområdet, at foråret desværre også betyder indlæggelse af patienter, der har slået hovedet efter uheld på cykel.

I mine øjne bør man slet ikke stige på cyklen uden at have en hjelm på

Hvert år indlægges der patienter, der har fået alt fra hjernerystelse til alvorlige blødninger i eller uden på hjernen efter fald på cykel. For adskillige af disse patienter får det langvarige alvorlige konsekvenser.

Brug af cykelhjelm kan væsentlig reducere skader på hovedet efter fald på cykel og i enkelte tilfælde betyde forskel på liv eller død.

Der er i øjeblikket en ivrig polemik omkring hovedbeklædninger. Jeg mener, at tiden er inde til at denne debat skifter fokus.

Den skal således ikke handle om et forbud mod én form for hovedbeklædning, men til gengæld om påbud om brugen af en anden form for hovedbeklædning - nemlig cykelhjelmen.

Nogle mener, at man skal passe på ikke at opsætte regler, som er ødelæggende for den danske cykelkultur, at et hjelmpåbud kan få folk til at stå af cyklen! I mine øjne bør man slet ikke stige på cyklen uden at have en hjelm på.



Gør brugen af cykelhjelm lovpligtig.