LO-formand til Venstre på 1. maj: Vil I være et arbejderparti, må I ændre politik på mindst 8 punkter

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For snart syv år siden sang Løkke den samme sang om og om igen: »Venstre er det moderne arbejderparti«. Sidste år var omkvædet skiftet ud, men melodien klingede derhen af: »Vi er dem, der kæmper mest og hårdest for det arbejdende folk«, lød 1. maj-budskabet fra Venstres Jakob Elleman-Jensen.

Mon de har ret?

I så fald, er det vist gået hen over hovedet på ’arbejderne’. Skulle LO-lønmodtagerne stemme til et folketingsvalg i dag, er Venstre ikke et af de fortrukne partier.

Regeringens besparelser betyder færre undervisningstimer, færre lærere, færre uddannelser at vælge imellem, dårligere udstyr og dårligere kvalitet

Er det overraskende, at Venstre får baghjul? Nej, sådan går det jo, når man svigter på de nære dagsordener, der optager socialpædagogen, tømreren og industriarbejderen.

Derfor vil jeg på denne 1. maj forære Lars Løkke en række råd. Vil Venstre reelt være et parti for det arbejdende folk, må de skifte kurs på mindst 8 punkter, som jeg fremlægger her. Derefter kan vi tage en snak om, hvorvidt Venstre kan blive et ’moderne arbejderparti’.

1. Investér en halv milliard i erhvervsskolerne i stedet for at hive penge fra dem

Statsministeren har fisket flere hundrede millioner kroner op af lommerne på erhvervsskolerne – selvom beregninger viser, at vi risikerer at komme til at mangle 70.000 faglærte i fremtiden. Det er en fuldkommen bagvendt politik.

Regeringens besparelser betyder færre undervisningstimer, færre lærere, færre uddannelser at vælge imellem, dårligere udstyr og dårligere kvalitet. Så drop besparelserne, og få flere unge til at gå den faglærte karrierevej.

Vejen til et rigere Danmark går i høj grad gennem investeringer i uddannelse. Uddannelse alene kan selvfølgelig ikke gøre os alle sammen rigere. Det kræver samtidig investeringer og offentligt engagement i forskning og i ny og smartere teknologi. Det vil ikke mindst gavne de små og mellemstore virksomheder, som vi har så mange af i Danmark.

2. Stop med at ’omprioritere’ og ’modernisere’ den offentlige sektor i stykker

Et godt velfærdssamfund står højt på lønmodtagernes prioriteringsliste. For vi kan jo kun passe vores arbejde, hvis andre passer godt på vores børn og ældre og plejer vores syge.

Derfor har Venstres såkaldte ’omprioriteringer’ og ’moderniseringer’ de sidste år været en virus for vores hospitaler, plejehjem og daginstitutioner. Tag bare et kig på sundhedsvæsenet. Mange sygehusafdelinger, er så ’omprioriterede’ og ’moderniserede’, at det er svært at få en hverdag til at fungere.

Det går bare ikke!

Vi har en regering, der hellere vil sørge for billigere luksusbiler end bedre behandling på sygehusene. Vi har en regering, der hellere vil sænke afgiften på peanuts end investere i børnepasning.

Det er mere end klart, at der har været vrede og uvilje i de offentliges overenskomstforhandlinger. Det handler ikke bare om løn – det handler også om, at mange offentligt ansatte løber stadig stærkere og skal bruge mere tid på skemaer og kontrol end på det, de er uddannet til og brænder for: Nemlig at hjælpe borgerne. Det handler om mangel på tillid til deres faglighed. Få nu unødvendig kontrol, new public management og besparelser af bordet, så de ansatte kan levere den service, borgerne har brug for.

3. Kom med reformer, der skaber tryghed

Krisen er slut. Nu må politikerne præsentere ambitiøse reformer, der skaber tryghed. Vi ved fra Brexit og Trump, at hvis økonomisk fremgang ikke fordeles på tværs af samfundets grupper, så medfører det modstand mod samhandel, globalisering og ny teknologi. Det vil være katastrofalt for vores økonomi.

Derfor er det vigtigt, at opsvinget kommer alle til gavn. Vores sikkerhedsnet i form af f.eks. dagpengesystemet, skal styrkes, så alle dem i arbejde ikke frygter at miste en alt for stor del af indkomsten, hvis de mister deres job. Alle voksne skal sikres mulighed for at tilegne sig kompetencer løbende i overensstemmelse med den hastige udvikling, som arbejdsmarkedet undergår.

Hvis man er et arbejderparti, så kerer man sig om det arbejdende folk – det gælder også dem, som har mistet deres arbejde

Nedslidte medarbejdere, der har lagt et livslangt bidrag på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for en værdig tilbagetrækning – det kræver, at vi laver reformer, så vores nedslidte seniorer får et reelt tilbud om tidligere tilbagetrækning.

4. Tag forebyggelse af nedslidning og stress seriøst

Statsministeren har skåret Arbejdstilsynets bevillinger til tilsyn med arbejdsmiljø med 20 procent siden 2015, og derfor er der i dag 123 færre tilsynsførende til at føre kontrol med arbejdsulykker og dårligt arbejdsmiljø i de danske virksomheder.

Det er sket samtidig med, at tilsynet har fået flere opgaver. Når det kommer til at gribe ordentligt fat om stress og fysisk nedslidte, så er den her regering som en struds - den stikker hovedet i jorden i håb om, at det går over.

Ikke så sært at Lars Løkke mødte en massiv mur af modstand, da han forsøgte at hæve EU’s højeste pensionsalder yderligere. For uden for Christiansborgs tykke mure beretter brolæggere, trælastmedarbejdere og sosu’er om hverdage med slidsomme løft og hårde kår for kroppen.

Så kom nu ind i kampen Venstre og gør noget seriøst ved arbejdsmiljøet.

5. Hjælp arbejdsløse i stedet for at straffe dem

Hvis man er et arbejderparti, så kerer man sig om det arbejdende folk – det gælder også dem, som har mistet deres arbejde. Desværre har Venstre vist sin ringeagt over for arbejdsløse ved at skære næsten 1 milliard kroner fra tilskud til uddannelse af arbejdsløse.