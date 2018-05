Human Rights Watch: Selv verdens bedste målmand kan ikke redde Ruslands image

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er en grund til, at autokrater vedholdende kæmper for at afholde de største sportsbegivenheder. De opnår omtale og et lag fernis af respektabilitet – to ting, som Rusland desperat er ude efter.

Om mindre end halvtreds dage vil Rusland være værter for Fifa’s fodbold-VM, den mest sete sportsbegivenhed i verden. Men mens tusinder af tilhængere invaderer de russiske byer og yderligere hundredtusinder tænder for fjernsynet, risikerer der at hænge en stor, sort skygge over arrangementet.

Findes der en bedre måde at viske tavlen ren på og udøve blød magt end at afholde den største turnering i verdens mest populære sport?

Mens Rusland ivrigt forsøger at omformulere sig selv som en moderne og selvsikker magt, bistår landets væbnede styrker det syriske militær i tilbageerobringen af områder, der kontrolleres af regeringsfjendtlige væbnede grupper med alle nødvendige midler og med ødelæggende konsekvenser for civilbefolkningen. Den russisk-syriske militæralliances seneste grovheder har fundet sted i Østghouta, en bydel tæt på Damaskus, der er udsat for tilfældige angreb og er under en af de længstvarende belejringer i nyere tid.

Rusland har siden krigens begyndelse i 2011 beskyttet den syriske regering – selv da den myrdede, gassede og udsultede sin egen befolkning. I 2015, da præsident Bashar al-Assads styre så ud til at være truet, indsatte Rusland sine egne styrker i landet for at hjælpe Assad med at genvinde kontrollen og sprede død og elendighed for syrernes liv i områder, der var kontrolleret af regeringsfjendtlige væbnede grupper. Der var kun et ringe, hvis overhovedet noget, forsøg på at beskytte civilbefolkningen.

I de otte år siden Moskva kontroversielt blev valgt til at afholde fodbold-VM, har landet været udsat for kritik internationalt på grund af sin indblanding i annekteringen af Krim og konflikten i Østukraine for ikke at tale om en stor dopingskandale og påstande om indblanding i valget i USA i 2016. Kreml har desuden iværksat en vidtstrakt, hård kurs mod systemkritikere og vedtaget og indført en diskriminerende propagandalov mod homoseksuelle.

Findes der en bedre måde at viske tavlen ren på og udøve blød magt end at afholde den største turnering i verdens mest populære sport? Når alt kommer til alt, vil turneringens maskot, Sabivaka (’den, der scorer’) – en tegneserielignende ulv, der ’udstråler sjov, charme og selvtillid’ – være ’ambassadør for Rusland’, så længe turneringen varer, ligesom målmandsikonet Peter Schmeichel vil promovere VM med sit helt eget talkshow.

Verdensmesterskabet kan give en velkommen pause fra katastrofale verdensbegivenheder. Sport og politik kan være en ubehagelig blanding. Men nogle forbrydelser er simpelthen for store til at blive overset. Ruslands præsident, Vladimir Putin, der er optændt af sin stræben efter at genskabe Ruslands storhed, ønsker, at dette års VM bliver en turnering af ’venskab og fair play’. Men disse ord klinger hult i lyset af begivenhederne i Østghouta, hvor den syrisk-russiske militæralliances offensiv siden 19. februar efter forlydende har medført mere end tusind civile dødsfald. Angreb har ramt hospitaler og ambulancer, ødelagt hjem og efterladt de hundredtusinder af civile, der forsøger at flygte, uden sikkerhed nogen steder.