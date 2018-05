Pernille Rosenkrantz-Theil: Det er ikke topstyring, når Mette Gjerskov fratages sit ordførerskab

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der laves overskrifter om topstyring af Socialdemokratiet i disse måneder – i skrivende stund aktualiseret af, at vi på et gruppemøde har besluttet at overlade min gruppefælle Mette Gjerskovs ordførerskab til en anden.

Topstyring er kendetegnet ved, at en ledelse egenrådigt træffer beslutninger. Intet kendetegner Mette Frederiksens ledelsesstil mindre. Jeg ved ikke, om der nogensinde har siddet en formand for Socialdemokratiet, som har inddraget parti og bagland så meget, som Mette Frederiksen gør. Ikke i nyere tid i hvert fald.

Et eksempel er på det grønne område, hvor vi har et stort samlet udspil på vej på klima, miljø, energi og natur. Et andet eksempel er vores nys udmeldte store udlændingeudspil.

I 30 år har partiet været ved at flække på tværs af uenighed om udlændinge. Indtil en formand turde at lytte til alle fløje i partiet

De første debatter om Socialdemokratiets nye linje på det område er mere end et par år gammel, og vi har brugt timer og atter timer på tværs af kredsformænd, borgmestre, Europaparlamentsmedlemmer, menige medlemmer og Folketingsgruppen, hvor partiets mange tillidsvalgte har kunnet analysere, lytte på ekspertoplæg, debattere og diskutere.

Processen har været lang og utroligt grundig, og netop derfor har vi kunnet præsentere så solidt et oplæg. Et oplæg, hvor alle kan se dele af deres holdninger repræsenteret, mens ingen har fået alt igennem.

Det er netop et stort samlet udspil. Et udspil, hvor vi både løfter det internationale ansvar med et bud på en Marshallplan for Afrika, og hvor vi kommer med omfattende bud på, hvordan vi kan løse de integrationsudfordringer, som hverdagen byder på herhjemme, og hvor vi samtidig regulært inviterer nye borgere ind i vores fællesskab.

Udspillet favner hele det svære udlændingeområde og forsøger at balancere de mange hensyn og få alle nuancerne med.

Resultatet er, at de fleste Socialdemokrater er enige i det meste. Og ingen er enige i alt. Ingen, der er vant til at arbejde med politik – eller tage del i andre typer fællesskaber for den sags skyld – forventer at få alt præcist, som de gerne vil have det. Der skal indgås kompromisser og tages hensyn.

For mig handler det altså ikke om topstyring, når vores ordførere forventes at repræsentere partiet i offentligheden. Det handler om almindelig ordentlighed omkring fælles beslutninger. Så længe, der ikke er truffet en fælles beslutning, kan alle jo kæmpe for det, de har kært.

Men når kompromisserne er indgået, og beslutningerne truffet, så skal vores egne valgte tillidsfolk ikke stå og få deres fifteen minutes of fame på TV-skærmen, og siger noget helt andet, end det, vi i fællesskab har besluttet.

Det svarer jo til, at en familie forhandler sig frem til at bestille Thai-mad, fordi alle kan lide mindst en af retterne på menukortet. Farmand ringer så på familiens vegne, men bestiller italiensk. For han kan nu engang bedst kan lide pizza.

Når de andre så hævder, at de jo sådan set havde aftalt at bestille Thai, så siger farmand bare, at han jo har sin individuelle ret til bedst at kunne lide pizza. Nu er der bestilt, så nu må de spise det, der er købt.

Vælger de ham til at bestille mad næste gang? Næppe. Er det topstyring, hvis de vælger en anden næste gang. Nej, vel?