Tidligere S-minister: At stemme mod partiet handler om troværdighed

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil skriver i Politiken 29. april, at den socialdemokratiske folketingsgruppe har besluttet at Mette Gjerskov ikke længere skal være udviklingsordfører.

Årsagen er, at Gjerskov vil stemme nej til regeringens forslag om et tildækningsforbud. Rosenkrantz-Theil forklarer, at der i Socialdemokratiet praktiseres en åben og inddragende ledelsesstil, og hun nævner som eksempel på det – givetvis med fuld rette – Socialdemokratiets grønne udspil og det store udlændingeudspil.

Var vi, der dengang sagde nej, blevet ekskluderet eller på anden måde straffet for illoyalitet mod partilinjen, havde Krag ikke vundet valget i 1971

Begge udspil er blevet til efter grundige analyser og interne diskussioner. Og for så vidt angår udlændingeudspillet afbalancerer det de mange hensyn og nuancer, som har gjort sig gældende under tilblivelsesprocessen.

Hun skriver, at almindelig ordentlighed i politik tilsiger, at partiets ordførere må stå på mål for partiets politik. Vil de ikke det, må det derfor få den konsekvens, at de »må overlade deres ordførerskab til en anden«. Gjerskov var udviklingsordfører, og mig bekendt har hun forvaltet dette ordførerskab uden kritik.

Hos en gammel partisoldat som mig kalder Pernille Rosenkrantz-Theils indlæg minder frem om dengang, vi diskuterede dansk medlemskab af Fællesmarkedet. Var vi, der dengang sagde nej, blevet ekskluderet eller på anden måde straffet for illoyalitet mod partilinjen, havde Krag ikke vundet valget i 1971.

Og også minder om en situation, der nok svarer mere til Gjerskovs, nemlig hvor jeg selv sagde nej til den skatteaftale, som Socialdemokratiet valgte at indgå med Schlüter-regeringen i 1985. Aftalen kunne på mange måder godt forsvares, men den indeholdt et element, som jeg umuligt kunne acceptere. Kapitalindtægter skulle fremover beskattes lempeligere end arbejdsindtægter, og det var noget, jeg som skatteminister havde talt imod igen og igen.

For mig handlede det om min troværdighed som politiker. Det gætter jeg på, det også gør for Mette Gjerskov. Jeg valgte som konsekvens at udtræde af Skatteudvalget. Mette Gjerskov må forlade sin ordførerpost, selv om den ikke har noget med tildækningsforbudet at gøre.

Normalt er der en tolerance i partigrupperne over for afvigende synspunkter i det, man kalder værdispørgsmål. Det er klogt at vise en sådan tolerance, for enhver politiker må finde balancen mellem nødvendig solidaritet med partigruppens beslutninger og sin egen samvittighed.

Den tolerance er der åbenbart stadig i de borgerlige partier, der har stillet deres medlemmer frit i tildækningssagen.