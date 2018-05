Karsten Dybvad: En god ven af Danmark fylder 25 år i dag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En god ven af Danmark fylder 25 år. Fødselaren er EU’s indre marked. Og på europadag 9. maj er der særlig god grund til at puste ballonerne op og skåle. Den 25-årige understøtter nemlig over 500.000 arbejdspladser i Danmark.

Dagen er en god anledning til at minde os selv om de mange fordele, Danmark og danskerne har opnået ved det indre marked.

Engang betalte vi told, når vi handlede med andre europæiske lande. Engang var der forskellige kvalitets- og sikkerhedskrav til vores fødevarer fra land til land. Og engang skulle lastbilerne have tidskrævende tilladelser til at køre i hvert enkelt land. Det indre marked har gjort handlen nemmere og europæerne rigere. Det indre marked er en ubetinget fordel for alle EU-lande og i allerhøjeste grad for Danmark.

En tidligere analyse fra Bertelsmann Stiftung viser, at Danmark er det land i EU, der økonomisk set har fået mest ud af det europæiske samarbejde siden 1992.

Et lille land med en stor eksport er stærkt afhængigt af adgang til markeder verden over – og i Europa i særdeleshed.

Derfor er der grund til at fejre de 25 år. Men som i alle 25-åriges liv har ikke alt været fryd og gammen, og der er meget at tage fat på i de næste 25 år. Virksomhederne støder fortsat på barrierer, når de handler. Derfor kan landene med god grund beslutte sig for sammen at fjerne de resterende handelshindringer – og indfri potentialet på 375 mia. kr. om året i større velstand – til gavn for alle europæere.

I dag mangler der eksempelvis stadig fælles regler for at udveksle data, så handlen kan gøres nemmere og sikrere. Og vi skal arbejde for, at regler ikke bare er ens på papiret, men at vi også fortolker og håndhæver dem ens fra land til land. Det gælder eksempelvis reglerne for offentligt udbud. Endelig må vi heller ikke være blinde over for de nationale benspænd i EU’s medlemslande, der gør det bøvlet og dyrt at handle på tværs af grænserne.

Fremgang kommer ikke af sig selv. Vi skal arbejde videre for mere åbenhed, mere samhandel og mindre protektionisme. Så når fødselsdagen er overstået, har den 25-årige brug for opbakning til at indfri sit fulde potentiale. Danmark, og resten af EU, skal arbejde for at fjerne barriererne én for én, så vi også om 25 år har et velfungerende indre marked, der tjener danskerne godt.

Den opgave ser vi i DI ser frem til at løfte sammen med vores medlemsvirksomheder og med politikerne og embedsmændene på Christiansborg og i Bruxelles. God europadag.