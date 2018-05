62 år og arbejdssøgende: Jeg mangler ikke flere dødssyge kurser – jeg mangler et job

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har hørt, at arbejdsmarkedet elsker det ’grå guld’, men det er åbenbart ikke det grå guld, jeg er støbt af. Jeg har sendt i omegnen af 120 ansøgninger, kørt land og rige rundt, selv afleveret et utal af uopfordrede ansøgninger og taget kursus i, hvordan man skriver ansøgning og cv.

Jeg har taget vikararbejde som rengøringsassistent, været i virksomhedspraktik, er blevet brugt som kompetent rotationsvikar og efterfølgende kasseret. Som min ca. 40 år yngre jobkonsulent siger: »De fleste får job gennem netværk«. Mit netværk er åbenbart lige lovlig stormasket, og jeg er ærlig talt ved at være godt gal i skralden over at blive smidt ud som en gang storskrald.

Efter ca. 35 års tro tjeneste som pædagog blev jeg ’fritstillet’. I min optik blev jeg fyret på grund af for meget fravær i forbindelse med en stressperiode. Det var konsekvensen af hårdt arbejde, og hvad livet i øvrigt tilsmiler en med af skilsmisser, dødsfald og alvorlig sygdom.

Guderne skal vide, at jeg selv har fulgt mantraet om livslang læring, men helt ærlig: Jeg har ikke brug for flere dødssyge kurser, mere eller en anden uddannelse.

Alle kan trænge til en pause efter alle de år som omsorgsgiver. Men de to unge velsmurte, ambitiøse ledere havde ikke hverken evnen til at lytte eller tiden til at vente på, at jeg kunne blive mig selv igen. Ud af vagten og ind med en nyere model. ’Sådan er livet’, se positivt på det og alt det gejl, som jeg har holdt mig selv oppe med i alle årene, er ved at være opbrugt. Jeg sidder her 62 år gammel og føler mig i topform, klogere og mere kompetent end nogensinde. Men der er ingen, der kan se det. Guderne skal vide, at jeg selv har fulgt mantraet om livslang læring, men helt ærlig: Jeg har ikke brug for flere dødssyge kurser, mere eller en anden uddannelse.

Jeg har brug for et arbejde, så jeg kan tjene penge til min pension og undgå at miste mit forsørgelsesgrundlag om et år og en måned. Og jeg har brug for at få lov til at berige nogle børn med det, jeg er god til. At grine og græde sammen med de små og lære dem noget om, hvad det vil sige at leve et godt liv.

Jeg er forvirret; når det er så eftertragtet at være grå i toppen, hvorfor er der så ikke arbejde til mig?