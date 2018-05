Sexolog: Kære mænd, flirt nu med de sommerpiger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Provinsen i solskin. To yngre kvinder i sommerkjoler går hen ad gaden. På en bænk sidder to unge mænd. Kvinderne vifter med håret, fyrene kigger lidt, men trækker så beskæmmet øjnene til sig.

Er de Jehovas Vidner? Eller er de bare skidebange for at komme til at forulempe kvinderne med deres blik?

Sommertid er højsæson for gensidig kropslig beundring og øjne, der slår smut. Nu er der bare sket #MeToo siden sidste sommer, og en del mænd er blevet ret bange for at opføre sig grænseoverskridende uden selv at være klar over det. ’Hellere holde snuden for sig selv end at risikere at få noget klinket’, som en fyr, jeg kender, formulerede det.

Men nej, slå lige bak. Det gavner ikke at slukke helt for kontakten mellem kønnene. Vi skal den anden retning – venner. Kvinder vil gerne påskønnes, det skal bare på være uden lummerhed, grænseoverskridelse og berøringer, that's all.

Alverdens gnist og glæde går til spilde, hvis vi holder op med at flirte med hinanden. Livet bliver kedeligere, og foråret farveløst. Kvinder kan selvfølgelig selv starte, men vi har altså også brug for, at I tør se på os.

Heldigvis findes der mænd, der elsker synet af damer generelt og ikke er bange for at vise det. Men der findes også mænd, der kun ser rigtigt på de kvinder, de kunne tænke sig at gå i seng med, og som primært stirrer på ben og babser. Det er ikke flirt, det er at glo.

I mine øjne starter flirten med et åbent blik. Jeg synes, det er en misforståelse kun at flirte med dem, som man har lyst til sex med. Så tager man allerede flirten for alvorligt. At flirte er ikke en optakt til sex. Det er udveksling af menneskelig energi. Med det åbne blik kan vi skabe en åben kontakt, der formidler ’jeg sætter pris på dit væsen’, eller ’jeg kan lide, hvad jeg ser’. Det er at kaste en reb-bro af forbindelse ud imod et andet menneske, og hvis den anden tager den, så er der kontakt. For en stund og ikke som trin til noget mere – bare forbindelse her og nu.

Man behøver overhovedet ikke være original. Grundopskriften er både uhyre simpel og effektiv, og den kræver blot to ting:

1. At du ser den anden fast i øjnene.

2. At du smiler.

Det åbne blik er nemt. Det koster ingen anstrengelse. Det er uforpligtende – du kan gøre det til enhver uden at skylde nogen noget. Og det er hundrede procent uanstødeligt.

Selvværd kommer inde fra, men ingen kvinde er en ø, skulle jeg hilse at sige. Anerkendelse udefra hjælper. Alle kvinder, som føler sig godt tilpas, stråler.

Nu har vi jo så tit hørt, at danske kvinder er mandhaftige og ikke særlig elegante. Bullshit. Se lige på gaden i dag, der svæver den ene efter den anden lette sommerdrøm forbi, brune arme og høje sandaler og runde rumper i korte nederdele. Desuden hjælper det faktisk meget på ens udstråling at blive flirtet med.

Man er nemlig kun så attraktiv, som man selv føler sig. Selvsamme kvinde kan være helt usynlig eller uimodståelig og tiltrækkende, alt efter om vedkommende tænker »Jeg er ikke værdig til dit blik« eller »here comes the bomb«. Det gælder enhver, uanset facon.

Så mænd, vil I have et levende offentligt rum med strålende, livsglade kvinder, så se os. Og se os i alle vores faconer, tykke og tynde, gamle og unge, med store bryster eller små eller kun med ét eller ladcyklen fuld af unger.

Lad os mærke, at vi er ønskede i sommerbilledet. Vi vil faktisk gerne bemærkes. Og I vil tydeligt kunne føle, hvad sådan et åbent blik kan skabe af energi, når vi kaster det tilbage til jer.