Henrik Marstal svarer på fodbold-kritik: Kunne det tænkes, at en Brøndby-march en dag vil ligne et Pride-optog?

At disse tiltag ikke skulle have med udøvelsen af en dybt usund maskulinitetskultur at gøre, kan nok så mange ord om inkluderende Brøndby-fællesskaber ikke overbevise mig om. Og alene på den baggrund kan det undre, at myndighederne alligevel giver klubbens fans lov til at marchere gennem gaderne. For hvilken garanti har nogen for, at det ikke vil resultere i vold igen?

Med mit indlæg benyttede jeg marchen som en aktuel anledning til at kritisere maskulinitetskulturens negative fremtrædelsesformer i det moderne samfund – og at der lige var tale om Brøndbyfans, er i den sammenhæng mindre vigtigt.

Det, jeg har noget mod, er at en maskulinitetskultur, som kan blive opfattet som truende, magtfuldkommen, latent aggressiv og ordensforstyrrende, får lov til helt ukritisk at indtage det offentlige rum

For som jeg også skrev i mit indlæg, har jeg intet imod hverken Brøndby, fodboldfans eller fodbold som sådan. Jeg skælder derfor heller ikke ud på klubben, sådan som Ole Ditlev Jensen fejlagtigt hævder det. Tværtimod har jeg stor respekt for dens aktiviteter og for det engagement, dens fans udviser. Det behøver jeg skam ikke tage ud på Brøndby Stadion for at blive bekræftet i.

Og nej, jeg har bestemt heller ikke noget imod maskulinitet som sådan. Det, jeg har noget mod, er at en maskulinitetskultur, som kan blive opfattet som truende, magtfuldkommen, latent aggressiv og ordensforstyrrende, får lov til helt ukritisk at indtage det offentlige rum.

For selvom denne kultur måske nok bringer mænd sammen i gensidigt bekræftende homosociale fællesskaber, medvirker den jo samtidig til at legitimere netop den tribale mentalitet, jeg skrev om, og som på ingen måder hører hjemme på byens gader. Det gælder i fodbold såvel som i andre sammenhænge.

Så hvis det inkluderende fællesskab ved marchen virkelig er et særkende, sådan som Ole Ditlev Jensens betragtninger peger i retning af, bør det ved den næste Brøndby-march kunne ses, mærkes og høres ikke kun indefra, men også udefra.