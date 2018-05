Miljøorganisation: Der er meget, vi kan og bør gøre for at sikre klimaet. Men vækst er ikke en del af det

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er befriende, at 301 forskere i Politiken giver et så klart budskab om, at vi skal tage vores klimaansvar alvorligt. Vi er i Danmark ikke de grønne dukse. Og der er ikke mange grunde til at tro, at vækst vil løse noget som helst for klimaet, som energi-, forsynings- og klimaministeren argumenterer for i et svar til forskerne. Til gengæld er der rigtig meget, vi umiddelbart kan og bør gøre for at sikre et stabilt klima.

Vi kan i Danmark i 2030 uden større problemer skaffe al vores strøm og varme fra bæredygtig, vedvarende energi, og vi er allerede godt i gang med snart 50 procent vindkraft i elforsyningen.

Men det kræver langt mere end kun en stor havmøllepark og en langsom udbygning med vedvarende energi på land, som regeringen foreslår.

Vi kunne sætte en mindre afgift på flyvning som Norge og Sverige. Vi kunne så bruge indtægten til at genoprette de miljøvenlige nattog og støtte, at Danmark er med til udvikling af forureningsfri fly

Der er også stadig store potentialer for energibesparelser i boligerne. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bare stopper det meste af indsatsen her, som regeringen foreslår. Vi skal forbedre indsatsen.

Med stadig billigere biler og stadig dyrere kollektiv transport er det ikke mærkeligt, at danskerne kører mere fossilt og trafikkens udledninger stiger. Sådan behøver det ikke være. I Norge er man ikke bange for at beskatte diesel og dieselbiler samt fremme elbiler. Og allerede i år vil over halvdelen af bilsalget i broderlandet være elbiler og plug-in-hybridbiler. Og andre lande prioriterer den kollektive trafik, så den bliver billigere og bedre. Hvorfor ikke i Danmark?

For mange danskere er det mest klimabelastende personlige valg ferieturene med fly. Når flyene reelt ikke betaler for deres miljøbelastning, og rejsebureauerne aggressivt markedsfører fjerne rejsemål, falder mange for de klimaskadelige tilbud. Vi kunne sætte en mindre afgift på flyvning som Norge og Sverige. Vi kunne så bruge indtægten til at genoprette de miljøvenlige nattog og støtte, at Danmark er med til udvikling af forureningsfri fly.

Og for al den klimabelastning, vi bidrager med uden for landets grænser, kunne vi mærke varer og ferierejser efter deres klimabelastning. Så kunne vi som forbrugere vælge vores klimabelastning på et oplyst grundlag.

Hvorfor tager vi så ikke de klimavenlige valg? Er de dyrere?

Ikke rigtig: Vedvarende energi er billig, elbiler bliver stadig billigere. Vi spilder milliarder hvert år på trængsel, fordi flere tager bilen, og de klimavenlige varer og ferier er ikke dyrere.

Er det mangel på politisk indsats? Prøv at spørge din politiker, hvorfor ovenstående simple indsatser ikke allerede er blevet besluttet.