Student og kassedame i Netto: Hvordan bliver man egentlig voksen?

Som nybagt student er sommeren præget af både frygt og glæde.

Frygt, fordi jeg ikke længere kan tørre mine dårlige valg af på andre, de voksne. Og glæde, fordi andre nu mere eller mindre definitivt ikke kan vælge for mig. Den erkendelse er fuld af nervøsitet og uanede muligheder.

Gymnasietiden var lidt som et slags eksistentielt parforhold: Man ved godt, at det før eller siden slutter, men samtidig har man brug for hinanden for at få det til at fungere, så længe det varer. Tre hæsblæsende år med introforløb, studietur, nye venskaber, forbigående kærester og intense eksamener er nu overstået. Jeg har en følelse af at være færdig med noget stort, men også fornemmelse af at skulle påbegynde noget nyt stort, som jeg ikke helt ved, hvad er. Hvad gør man så?

Man kan gøre som jeg og lade håret gro. Få sig et arbejde og filosofere lidt over livet. Et sabbatår, hvor man laver noget, der nok ikke på den lange bane er det, som man brænder mest for.

Andre bruger året til at søge uddannelse med det samme, finde et godt sted at bo eller på anden måde forberede sig på, at det nu for alvor er tid til et nyt kapitel i livet: Det om at være voksen. Men hvad vil det egentlig sige at være voksen?

Jeg bliver helt forbløffet, når det går op for mig, at nogle af mine medsammensvorne studenter sandsynligvis snart har børn. Et valg, der om noget bare skriger: Jeg er sgu voksen. At stå med ansvaret for et andet, lille menneske, hvis liv direkte bliver påvirket af, hvordan du handler. Her er der virkelig og for første gang store konsekvenser ved de valg, man træffer.

Det, at få et barn, er det ultimative ansvar, og noget jeg bestemt frygter at få for tidligt

Det, at få et barn, er det ultimative ansvar, og noget jeg bestemt frygter at få for tidligt. Men det er heller ikke det eneste voksne valg at træffe her og nu. Jeg glæder mig for eksempel meget til at bo et andet sted, end de to hjem jeg har. Men det er også lidt underligt, for det får mig til at tænke over, at de mennesker, der har introduceret mig til livet, ikke er de mennesker, der fremover skal overvære og opleve det hele sammen med mig. Selvfølgelig kommer jeg hjem forbi til kaffe eller aftensmad, men det vil være noget andet, fordi jeg vil så høre til ude i den store verden nu, og løsrivelsesprocessen er så småt ved at eskalere.

Det føles farligt. Jeg tror i virkeligheden, at det er konsekvenserne ved de store valg snarere end selve beslutningen, der i det næste stykke tid vil være medvirkende til, at nogle unge sætter spørgsmålstegn ved deres mentale tilstand og måske tror, at de er ved at blive vanvittige.

Det er vist meget normalt, at denne den første sommer efter gymnasiet og skoletidens slutning opleves som angstprovokerende. Fremtiden virker så stor og pludselig lige foran os.

Blandt os studenter bliver der derfor tænkt nøje over, hvilke uddannelser der giver adgang til hvad, og hvad der giver jobs og indtjening i fremtiden. Strategier for gennemsnit og uddannelsesinstitutioner og ventelister til lejligheder nærstuderes.

Egentlig er det morsomt, at vi bruger så meget krudt på at planlægge noget, der ikke kan planlægges

Egentlig er det morsomt, at vi bruger så meget krudt på at planlægge noget, der ikke kan planlægges. Selvfølgelig kan logistikken bag studievalget planlægges, men resultatet kan umuligt planlægges eller forudsiges. For et år siden var målet noget helt andet end i dag, og det er egentlig okay.

Jeg tænker, at det er vigtigt at huske på, at uanset hvor glad eller bange man er for at være blevet student og springe ud i voksenlivet, så er der ikke noget i livet, der for alvor er permanent.

Det vil gå i stykker, og det vil blomstre op igen.