Gaaaaaab: Tag på kunstmuseum, og vær indstillet på at kede dig

Jeg keder mig, sagde Peter Bastians barnebarn i forbindelse med et museumsbesøg. Det gør jeg også, svarede Bastian. Det er det fine ved at være på kunstmuseum.

Jeg kom i tanke om episoden, da jeg læste om den i Bastians sidste bog ’Altid allerede elsket’. År forinden havde jeg hørt ham fortælle om hændelsen og allerede dengang – længe før kedsomhedsknappen flyttede ind på museum – gjorde fortællingen indtryk på mig.

Jeg har brugt det meste af mit liv på museer. Jeg har kedet mig, og jeg har fået store, uforglemmelige oplevelser. Min museumsadfærd var i mange år forbundet med en form for skam. Ofte skanner jeg blot museumsrummene. Går og går og går. Stopper op en gang imellem, hvis et værk tiltrækker sig min opmærksomhed. Sjældent er jeg dog i stand til at forklare, hvorfor netop dette værk tiltrækker mig.

I kunsten får jeg følelsen af nærvær med andre mennesker og verden

Det, som værket vil mig, er ofte ordløst og tavst. Det er en fornemmelse, og det undslipper det apparat, jeg ellers begriber verden med. Andre gange fungerer kunsten som bagtæppe, mens jeg sludrer med dem, jeg er på museum med. Engang følte jeg, at det ville være bedre, hvis jeg stod længe foran hvert værk og læste alle væg- og værkteksterne. Sådan har jeg det ikke i dag.

Fire ud af af ti danskere går ikke på museum. Det er der flere grunde til. For mange handler det om, at de ikke føler museerne er interessante for dem. For mig er det lige så skørt, som når jeg læser at 73 procent af danskerne ikke mener, døden er relevant for dem. Selvfølgelig kan museer altid bliver bedre og mere relevante, men måske handler det først og fremmest om, at vi tror, at der er en særlig rigtig måde at bruge museer på. Måske føles det lidt som lektier. Man burde måske også læse lidt op på kunsthistorien inden et besøg. Og bør man ikke se det hele, nu man er der.

Du kan dog aldrig indstille dig på kunsten, regne med den, men du kan udsætte dig for den

Da jeg arbejdede på Statens Museum for Kunst i årene med fri entré, oplevede jeg, hvordan mange forskellige folk svingede forbi museet, hvis de lige havde et kvarter f.eks. inden et tandlægebesøg. Det oplevede jeg som en dejlig utvungen tilgang til museet. Folk gik bare lidt rundt på må og få, og måske skete der noget, måske ikke.

Jeg har slæbt mine børn med på kunstmuseer, og det har de til tider været ret trætte af. Engang var vi på Rijksmuseum, og aftalen blev, at vi kun skulle se ét værk. Til gengæld skulle vi stå der i ti minutter. Det blev Johannes Vermeers mælkepige fra ca. 1660, der fik vores opmærksomhed. Efter ti minutter foran mælkepigen forlod vi Rijksmuseum i Amsterdam, og alle var glade. Hver gang jeg ser det værk, tænker jeg på den fine oplevelse, vi delte. Og jeg mindes digteren Wislawa Szymborskas ord: »Så længe den kvinde på Rijksmuseum i malet fred og ro dag efter dag bliver ved med at hælde mælk fra kanden i skålen, har verden ikke fortjent at gå under«.

Kunst er et blik ind i andre menneskers tanker og en adgang til de mange spørgsmål, som kunstnere med talent og engagement har kastet sig over gennem hundredvis af år. I kunsten får jeg følelsen af nærvær med andre mennesker og verden. Kunst giver mig med andre ord mulighed for at komme ind i menneskeligheden på en anden måde.

Min pointe er: Tag på kunstmuseum, og vær velvilligt indstillet på at kede dig. Træk tempoet ud af ting. Hold mulighederne åbne. Udsæt dommen. Hold pauser. Læg mærke til, hvad ting gør ved os. Tag øjeblikket for pålydende, som Bastian ville sige, for man ved aldrig, hvornår kunsten tager fusen på én. Men det gør den nogle gange. Overrumpler dig. Rammer dig. Flytter dig. Og nuet rækker. Det er faktisk det eneste, du har brug for, når du går på kunstmuseum. Du kan dog aldrig indstille dig på kunsten, regne med den, men du kan udsætte dig for den. Og det kan du bl.a. gøre i sommerferien. Se så meget kunst, du kan, så ofte som muligt. Det vil du aldrig fortryde, for et godt museum efterlader dig altid med lidt. Og lidt kan være overraskende meget.