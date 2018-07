Dieselbilist om Folketingets elbil-begejstring: Ingen kan leve af lidt slatopladning

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Elbiler er et lige så varmt emne som temperaturen i det danske sommerland. Flere folketingspolitikere står i kø for at rose elbilens kvaliteter. Senest kunne Politiken fortælle om et forslag om kontant støtte på 50.000 kr. til hver enkelt køber af en elbil.

2,5 millioner biler ikke skiftes ud i et snuptag, og det bør ske langsomt over tid

Men de tekniske udfordringer på pris, vægt og holdbarhed på batteriproblemet er stadig betydelige, og som bilist vil jeg næppe stille mig forrest med private penge som forsøgskanin i det virvar af anbefalinger, der præger debatten om, hvornår og hvor god økonomien og miljøeffekten er.

Elbilsdebatten kan derfor i perioder synes helt løsrevet fra fakta.

Der kører cirka 2,5 millioner biler i Danmark. I 2017 blev der solgt 222.000 biler, og en gennemsnitsbil holder cirka 15 år. Såfremt vi over de næste 20 år skal have skiftet bilerne til el, skal vi i gang med en sikker, men stabil omskiftning til el. Formentlig.

De danske tankstationer er ikke klar endnu, og der ventes på tydelige signaler om, hvor der skal tankes i en elbilverden. Lidt slatopladning kan ingen leve af at levere. Hvad vil konsekvensen ikke blive, når alle skal have egen opladning i carporten? Samtlige mastesikringer vil formentlig ryge en tur, og elledninger vil måske smelte i villakvartererne. Elnettet er ikke lagt med bilopladning for øje, og hvad med dem, der ikke har en parcelhusgrund med eget opladestik?

I Norge, hvor der er voldsom vækst i salget af elbiler (40 procent af alle solgte biler i 2018) som konsekvens af voldsom subsidiering af elbiler, har man nu behov for at mangedoble det, der kaldes fremføringsafgiften, da omkostningerne for elselskaberne stiger eksplosivt som følge af kundernes krav til større kapacitet.

I Norge har man strøm til meget lave priser fra egne vandkraftværker og en oliefond, der bruges flittigt af for at sikre et samfund, hvor økonomien ikke skal bæres af lige så mange indtægter som udgifter.

Det er forståeligt, at politikere foranlediges til at bruge det norske eksempel på fremadskuende og progressivt miljøpolitik, men hvad med den skjulte regning, der kommer som følge af den store popularitet hos bilisterne? Er opmærksomheden også rettet mod den?

De norske politikere får ikke sved på panden af den manglende registreringsafgift på elbiler i Norge, men det skyldes nok, at statsbudgettet modtager kunstigt åndedræt fra oliemilliarderne. Dem har vi ikke her i Danmark. Her skal alt finansieres af forbrugerne.

Alle bilister har brug for et naturligt udskiftningsmarked for biler, der ikke bør være påvirket af storbyspolitikeres udsagn i varmen

Det tror jeg, at politikerne glemmer. Måske er andres penge også de nemmeste at bruge, og derfor risikerer vi, at transformationen både forceres og sker på et uoplyst og forkert grundlag. I stedet bør man fra politisk side sikre, at de relevante værktøjer bringes i spil for sikkert og stabilt at flytte transportsektoren for alle de køretøjer, hvor det giver mening, til et så miljørigtigt alternativ som muligt.Ganske givet elbiler med en rækkevidde på cirka 800 km. Som køber til en ny dieselbil føler jeg mig lagt for had af politikerne i sommervarmen.

For vi vil i mange år stadig skulle bruge forbrændingsmotorer, og de kan noget, en elmotor aldrig vil kunne opnå. F.eks. flytte et 50-tons vogntog mange timer i døgnet. Til gengæld vil langt hovedparten af vores persontrafik både kollektivt og privat over tid kunne flyttes til el i takt med den tekniske udvikling.

Derfor kan 2,5 millioner biler ikke skiftes ud i et snuptag, og det bør ske langsomt over tid.

Alle bilister har brug for et naturligt udskiftningsmarked for biler, der ikke bør være påvirket af storbyspolitikeres udsagn i varmen, baseret på følelser og holdninger, der skabes på en cykel i København med en eldelebil som den hedeste drøm.