Miljøaktivister: »Vi kan som forbrugere stoppe miljøsvin fra at smadre den arktiske natur«

Der er derfor akut behov for at sætte ind over for skibenes luftforurening ved at forbyde brugen af tung bunkerolie i Arktis. Dette kan ske uden store konsekvenser. Halvdelen af alle krydstogtskibe, de fleste fiskefartøjer og en del fragtskibe bruger nemlig ikke tung bunkerolie i Grønland.

Rederiet Hurtigruten er et godt eksempel på en miljøprogressiv spiller i Arktis, der frivilligt anvender let bunkerolie for at beskytte miljøet. Dette viser jo netop, at det er muligt at drive forretning uden tung bunkerolie. Men da tung bunkerolie er billigst for store skibe, så er det kun virksomheder, der bekymrer sig om miljøet, som frivilligt skifter til let bunkerolie.

For at få de tilbageværende skibe væk fra den tunge bunkerolie og til på længere sigt at anvende luftrensning kræves regulering og/eller økonomiske incitamenter. Netop for at undgå forureningsskader og reducere risikoen ved oliespild har det internationale samfund forbudt brugen af tung bunkerolie i Antarktis. Men der eksisterer endnu ikke et tilsvarende forbud i Arktis. Til trods for at risikoen for oliespild og skaderne på befolkningen og naturen er større i Grønland sammenholdt med Antarktis.

Derfor har Det Økologiske Råd og Pacific Environment slået sig sammen med en lang række internationale miljøorganisationer samlet i Clean Arctic Alliance. Vi har startet drøftelser i FN’s søfartsorganisation (IMO) af et forbud mod skibes brug af tung bunkerolie i Arktis. Forslaget har efterhånden opbakning fra mange flagstater. Men der mangler – paradoksalt nok – fortsat en positiv tilkendegivelse fra Grønland, hvilket ville have stor symbolsk betydning i IMO og gøre det lettere at beskytte Arktis og Grønland mod ødelæggende forurening.