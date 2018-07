Voldsoffer: Retssystemet slog alle rekorder, da det handlede om Papes mand. Hvorfor har vi sådan en forskelsbehandling?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg har været udsat for vold, det slog retten fast i januar. Derfor burde det glæde mig at se, hvordan Papes kæreste, Josue Vasquez, fik samme retfærdighed, som jeg gjorde. Men det gør det desværre ikke. For sagen og dens forløb er undtagelsen og ikke normen.

Manden, der slog Josue, er uddannet advokat, og der var ingen beviser for, at volden skulle være en hadforbrydelse. Alligevel blev advokaten varetægtsfængslet med det samme, selv om der ikke var beviser for, at det var nødvendigt. Sagen kom lynhurtigt for retten, og manden fik en udvisningsdom, indrejseforbud og 40 dages ubetinget fængsel. Det er 10 dage mere end den standardstraf, som Højesteret i 2011 dikterede, at et knytnæveslag skulle give. Sagen er forløbet hurtigt, og straffen var hård. Problemet er, at det kun er i justitsministerens kærestes sag, at situationen håndteres sådan.

Hvordan kan vi acceptere, at folk med de rette relationer så åbenlyst får en anden behandling af politiet og retssystemet?

Da jeg blev udsat for vold, var det ikke under en tur i byen og med alkohol som undskyldning. Jeg blev bevidst opsøgt og forfulgt af en bilist. Herefter blev jeg udsat for et knytnæveslag. Det krævede ikke en læge for at bevise, at jeg havde været udsat for vold, der var adskillige beviser. Samtidig var manden tidligere dømt. Men han blev ikke varetægtsfængslet, faktisk vidste han i flere måneder ikke, at han overhovedet var blevet anmeldt.

Da sagen endelig blev efterforsket og kom for retten et halvt år efter, var dommen 20 dages betinget fængsel. Straffen var ikke blot det halve, men der var ingen fængselsstraf, da straffen netop var betinget. Så selv om min sag var grovere og gerningsmanden tidligere straffet, var forløbet altså både langsommere og straffen markant mildere. Alligevel påstod min bistandsadvokat, at min sag var kommet igennem på rekordtid,og at det langtfra var alle, der var lige så heldige som mig.

Hvorfor har vi sådan en forskelsbehandling i det danske retssystem? Og hvordan kan vi acceptere, at folk med de rette relationer så åbenlyst får en anden behandling af politiet og retssystemet?

Før sagen begyndte, så jeg frem til at se, hvordan Josues sag kom til at forløbe. Så kunne justitsministeren, politikerne og befolkningen se, hvordan systemet fungerer i praksis.

Men nu sidder jeg skuffet tilbage, og undrer mig over, hvornår ligheden for loven gik tabt.