Mor og folketingskandidat: Vi skal ikke udskamme forældre, der holder ferie, mens børnene bliver passet i institution

I over halvdelen af alle daginstitutioner sidder lige nu børn, mens deres forældre holder ferie derhjemme. Det viser en rundspørge fra DR, som fik danskere op af liggestolen og nu også mig til tasterne. For hvorfor holder forældre ikke ferie med deres børn?

Måske er grunden, at der skal klares praktiske ting i lejligheden eller haven, eller at forældrene ikke ønsker at bryde de smås rytme. Andre forældre prioriterer en ferie alene – uden børn.

De høje råb om forældre, der burde skamme sig, gav hurtigt genlyd på Facebooks mange villige vægge. Men måske er det mere måden, vi har indrettet børnelivet på i almindelighed, der er noget galt med.

Vi kan jo ty til lovgivningen, som vi bruger til at løse så mange ting i vores samfund. Vi har en lov, der bestemmer, at vi ikke må køre to på én cykel, og vi uddeler bødestraf til den hundeejer, der ikke har chihuahuaen i snor. Er børneliv ikke vigtigere end det, og skal vi derfor ikke i samme ombæring bare ty til paragrafferne og indføre en børneferielov? En lov, der giver børnene krav på ferie på lige fod med deres voksne. Fem uger om året. Basta.

Den største risiko, vi løber, er vel en afledt, dynamisk effekt, som betyder, at vi og vores børn får mindre stress

Mit svar er nej. For det vil være at slå ned på symptomet og ikke årsagen til dem. Lovgivning bør altid være den sidste udvej – og her er brug for en genvej. En genvej til bedre børneliv, hvor der er tid til at være barn og tid til at være familie.

En genvej, der åbner op for, at nærvær, leg og tid til hinanden finder vej fra sommerhuset til hverdagen. Intet mindre.

Lad os starte ved de små med at skrotte tvangsoprykningen af vuggestuebørn til børnehaven, når de end ikke er fyldt tre år. I stedet skal en professionel vurdering fra personalet på gul stue og en dialog med Benjamins forældre afgøre, hvornår det er tid til et ryk. Det giver tryghed og basis for en god overgang og udvikling – til glæde og gavn for både børn og voksne.

Vi fortsætter fremad mod bedre rammer for det gode børneliv ved at styrke dialogen mellem daginstitution, barn og hjem med daginstitution-hjem-samtaler, i stil med de velkendte skole-hjem-samtaler. Vi booster dem ved at skifte firkantede læringsmål ud med en dialog om hverdagen, livet og udviklingen for lige netop Fatma på fire eller Frederik på fem.

Vi bør misse muligheden for at kunne sætte kryds i et skema, men skal i stedet via dialog gøre det muligt at komme tættere på hinanden. Og her er vi ved sagens kerne, som indrømmet er sprængfarlig og svær. For med en styrket dialog og et tættere forhold mellem institutionen og forældrene bliver det også muligt at snakke om, hvordan livet leves hjemme – og om ferieplaner, overskud til at involvere Fatma i at male carporten eller at acceptere Frederiks langsommelighed, når han selv smører madderne. Skal pædagogen virkelig så tæt på?

Hvorfor ikke, hvis der er tale om en dialog, der inspirerer, og ikke er en opskrift på ensretning.

Er forslagene naive? Måske. Men det sagde man også om både ferie-, pensions- og barselsforslagene, så jeg vil påstå, at de er mulige. Den største risiko, vi løber, er vel en afledt, dynamisk effekt, som betyder, at vi og vores børn får mindre stress, mindre ondt i livet og bedre trivsel. Det er da en risiko, der er værd at løbe. Med andre ord skal vi turde gå fra at udskamme den forælder, der holder ferie uden sit barn, til en mere grundlæggende snak om det gode børneliv.