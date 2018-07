Mor til tre: Vi har aldrig fortrudt, at vi flyttede vores børn tilbage til folkeskolen. Vi blev modtaget med kærlighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For seks år siden besluttede min kæreste og jeg at flytte vores tre børn fra privatskole til kommuneskole i forbindelse med en flytning i København.

Privatskolen var udmærket, men vi havde fået en snigende fornemmelse af, at som forældre på skolen blev det mere og mere et dem og os i forhold til resten af samfundet.

Jeg var oprigtigt bekymret på mine børns vegne, når jeg forestillede mig at vokse op på en skole, hvor dem, der blev betegnet som indvandrere af skolens inspektør, var expats og fra Norge. Min oplevelse var, at vi familier, der var på skolen, på mange måder var fra samme lag, selv om familier selvfølgelig altid vil være forskellige.

Flytningen til kommuneskolen gav øjeblikkeligt oplevelsen af et større socialt råderum.

Lidt mere kaotisk ved første øjekast og krævende i forhold til netop det råderum, men samtidig oplevede vi også en langt større frihed. Vi nød den første årlige skolefest med al dens farve, fest og forskellighed.

I går var der dimissionsfest for vores største søn og hans årgang. Om aftenen, da jeg gik i seng, slog det mig, at alle disse mennesker har udgjort en stor del af mit liv, fordi deres børn har været så stor en del af min søns skolegang. Da vi stod der i salen og sang og senere spiste sammen i gården blev jeg meget taknemmelig for den umage og indsats, hver familie har ydet i årene, der er gået. På hver vores måde byder vi ind med vores børn og vores deltagelse. På den måde er vi folkeskolen. Så hvordan kan vi egentlig kritisere folkeskolen og sige, at den er blevet for dårlig, og melde os ud?

Det er os, der udgør den, sammen med lærerne. Hvis vi og lærerne finder, at tingene kan og skal gøres anderledes, er det vores ansvar at være med til at forandre dem. Det, vi har, er ikke det, vi får, men det, vi skaber. Der er altid rig mulighed for at engagere sig og at byde ind med det, man kan.

Lærerne er et kapitel for sig, for hold da op, hvor har de ydet helt ud over, hvad man kan forvente. De lærere, som har haft vores børn fra 1. klasse til 8. klasse, har haft relationer med hver og en, hvilket deres tale om hver enkelt tydeligt vidnede om. Minder og anekdoter og små karakter- beskrivelser, ud over hvad der kærligt gjaldt den samlede flok. Der var ingen tvivl om, at denne klasse har haft en inspirerende og lærerig tid sammen. Lærerne har formået gang på gang at finde empatiske og pragmatiske løsninger på de uundgåelige udfordringer og problemer, der dukker op i løbet af 9 års skolegang.

De to superkompetente lærere, der fik klassen det sidste år op til eksamen, tog udfordringen op efter et år med lærerudskiftning og lettere tumult, og i fællesskab med vores børn løftede de opgaven med bravur. Igen var det forældre, der stod bag, at klassen fik de gode lærere, der skulle til, for at vi står her, hvor vi er i dag. Klassen har taget afgang med et snit på 10. Det er imponerende og skaber stor respekt om, hvad vores folkeskole kan!

Jeg er meget rørt over, at vi på denne måde fletter familier med hinanden. Selv om vi er på institutioner, så formår vi at gøre rammerne bøjelige og derfor menneskelige. Vi bøjer os ikke for rammerne, men bøjer dem, så mange kan få plads. Det er, hvad jeg har oplevet i den danske folkeskole.

Hvis der er noget, der kendetegner lærere, forældre og børns engagement, så er det at evne at inkludere hinanden i medgang og modgang. Det er værd at sige højt og råbe et stort klingende hurra for. Jeg håber, at vi begynder at melde os ind i folkeskolen igen og være med til at skabe den på ny!