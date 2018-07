»Det er at tale mod bedre vidende at afskrive debatten om atypiske ansættelser – en lidt anden beskrivelse af prekariseringen – ved at henvise til, at det kun er noget, der berører journalister og akademikere«, skriver Lars Werge som reaktion på PS-interviewet med blandt andet Kaare Dybvad Bek (S) og Pelle Dragsted (EL).