Musiker: Der bliver jo ikke bedt om flere penge til kulturen, men om at kulturministeren stopper med at fjerne dem

I et interviewi Politiken (24.7.) foreslår den konservative politiker Naser Khader, at de årlige besparelser på 2 procent bliver stoppet for de statslige kulturinstitutioners vedkommende.

Baggrunden er, at kulturområdet har skullet holde for igennem adskillige sparerunder siden 2000. Der kan simpelthen ikke presses mere effektivisering ud af kulturarvens virksomheder, hvis de skal kunne løfte deres opgave med det minimum af kvalitet, der er brug for.

Det er et glædeligt og længe ventet budskab fra de ansvarlige politikere. Men selv om kulturminister Mette Bock (LA) i samme artikel udtaler, at heller ikke hun forstår meningen med den grønthøstermodel, der med omprioriteringsbidraget har skåret de danske kulturmarker ned, vil hun i modsætning til Konservative og oppositionen ikke fravige kravet om besparelser, som hun i stedet sammen med DF vil forsøge at opnå ved simpelthen at lukke velfungerende institutioner.

Kulturen skal i den nyliberale ideologi åbenbart helst ud af samfundets fællesskab og det kollektive ansvarsområde.

I artiklen beskriver Mette Bock reaktionerne på hendes idé om at lukke hele Sjællands symfoniorkester, Copenhagen Phil.

Orkestret er et af Danmarks fem landsdelsorkestre, der tilsammen har til opgave at sørge for at gøre klassisk musik tilgængeligt i hele landet. I artiklen oplyser hun, at der er seks af den slags orkestre; retteligen er der dog fem.

At det 175 år gamle sjællandske orkester, der er det eneste landsdelsorkester øst for Storebælt og dermed orkester for halvdelen af Danmarks kommuner og befolkning, kan fremlægge en stærk sag imod hendes argumentation, fik i foråret 2017 desværre ikke ændret stort på hendes beslutning, der medførte, at orkesteret skulle bære samtlige landsdelsorkestres samlede besparelser helt alene.

En beslutning, der, ikke mindst på grund af den forudgående proces, hensatte hele den kulturpolitiske verden i chok, for aldrig før er den demokratiske og kulturfaglige debat blevet så brutalt sat til side.

Ministeren har, som hun selv påpeger, mødt megen modstand i sin ministertid. Ikke kun på grund af ovenstående eksempel, men også på grund af sine mange ideer om eksempelvis at fusionere de kunstneriske uddannelser, udskille ensemblerne fra DR, opdele Statens Kunstfond i underlige småafdelinger og ideologisk-filosofiske postulater om, at brændende platforme og en nedskæring på 20 procent i DR’s budget faktisk skaber mere og ikke mindre dansk public service.

DF har støttet hende loyalt. Ikke fordi DF er blevet liberale, men fordi de gennem Mette Bock kan ride på folkestemningens bølgekamme.

Hun har nemlig valgt at argumentere med rå politisk ideologi i stedet for at stoppe op og spørge sig selv og andre, hvorfor de fleste fagfolk ikke mener, at hun er på rette spor. Et spor, som har ført til beslutninger med meget små flertal omkring regeringen langt væk fra traditionen om, at dansk kulturpolitik bedst bæres af brede aftaler.

Mette Bock får dog gang på gang vredet sig ud af kritikken ved at sige, at hun jo ikke kan give flere penge til kulturen. Hvad hun derved undlader at anerkende, er, at der jo faktisk ikke bliver bedt om flere penge, men kun om at stoppe med kontinuerligt at fjerne penge fra området.

Faktisk ser det med finansloven 2018, medieforliget og den fortsatte 2-procents grønthøsterbesparelse ud til, at Kulturministeriet over de næste 4 år bliver det ministerium, hvor der bliver sparet allermest. Tendensen i vores nabolande er ellers stik modsat.