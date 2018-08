Forskere: Det er et problem, når staten lover anonymitet, men kun leverer fortrolighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Sommerferien er snart slut, og godt en halv million danske skoleelever skal begynde deres dagligdag i folkeskolen. Her skal de bl.a. deltage i den nationale trivselsmåling. Først på året blev målingen centrum for en dataetisk skandale. Politiken afslørede, at Undervisningsministeriet gemte elevers trivselsbesvarelser sammen med deres cpr-numre til statistisk brug, på trods af at forældre var blevet lovet anonymitet. Samtidig krævede flere kommuner, at lærerne handlede på tegn på mistrivsel i de individuelle besvarelser.

Den efterfølgende offentlige debat har især handlet om mulige lovbrud: Brød ministeriet persondataloven ved at samle data i et centralt register, når nu de havde lovet fuldstændig anonyme målinger? Og handlede flere kommuner ulovligt ved at anvende data indsamlet til statistisk brug i konkret sagsbehandling? En række vrede forældre politianmeldte Undervisningsministeriet, og trivselsundersøgelsen blev midlertidigt stoppet.

Skandalen ser i dag ud til at være løjet af. Undervisningsministeriet har givet mulighed for anonyme besvarelser og indskærpet over for kommunerne, hvad trivselsmålingerne må bruges til. Ikke desto mindre giver forløbet anledning til bredere dataetiske overvejelser.

Spørger man udlændinge, er de ofte overraskede over mængden af personlige oplysninger, vi danskere deler med det offentlige uden at kny.

2018 markerer 50-året for Det Centrale Personregister – i daglig tale CPR. Registret blev oprindeligt indført med henblik på inddragelse af kildeskat, hvor skatten betales direkte fra ’kilden’, så borgerens løn allerede er fratrukket indkomstskat ved udbetaling. Dette krævede pålidelig identifikation af den enkelte skattebetaler, hvilket CPR leverede. Med tiden er cpr-nummeret blevet journalnummer overalt i den offentlige sektor, og al CPR-registreret information kan derfor knyttes sammen.

Spørger man udlændinge, er de ofte overraskede over mængden af personlige oplysninger, vi danskere deler med det offentlige uden at kny. Danskerne er berømte for at nære en høj grad af tillid til det offentlige, og de troværdige danske registre åbner mange muligheder for forvaltning og forskning. Det er nemt at identificere, hvem der kan stemme, skylder i skat eller ejer et hus. Og forskere kan undersøge sundhedsmæssige problemstillinger på hele befolkningen frem for de mere usikre stikprøver, man må nøjes med i andre lande.

Vi accepterer således, at staten registrerer omfattende oplysninger om os i troen på, at denne viden ikke bliver misbrugt – og at den kommer os til gode via en effektiv forvaltning og politikudvikling. Men hvad betyder det for denne datakontrakt, når staten – bevidst eller ubevidst – misbruger vores tillid?

Det er et problem, når staten lover anonymitet, men kun leverer fortrolighed.

I november sidste år gav blot hver fjerde dansker udtryk for høj eller meget høj tillid til offentlige myndigheders håndtering af personfølsomme data i en meningsmåling foretaget for Altinget. Samtidig har dataskandaler som Facebooks læk af data til Cambridge Analytica skærpet offentlighedens bevidsthed om data-rettigheder. Tiden er således en anden end under førstebehandlingen af cpr-loven i 1967, hvor den senere statsminister Poul Schlüter (K) kaldte registret »noget af det mindst kontroversielle, en minister i lang tid har præsenteret i Tinget«.

Trivselsmålingskontroversen handlede om, at borgere ikke fik den korrekte information om, hvordan data gemmes, deles og bliver brugt. Det er et problem, når staten lover anonymitet, men kun leverer fortrolighed. Det er endnu mere alvorligt, når nogle kommuner bruger de nationale trivselsmålinger til individuel sagsbehandling, hvilket grundlæggende bryder kontrakten om, at data ikke bruges i modstrid med det formål, de er indsamlet til.