Folketingskandidat for Radikale Venstre: Debatten om statens regnemodeller vedkommer os alle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hvad koster det, og hvor skal pengene findes? Det spørgsmål møder man tit som politiker, når man fremsætter et forslag. Det er et relevant spørgsmål, som fortjener et sagligt svar. Og derfor har vi altså et problem, når landets største regnemaskine når frem til, at flere pædagoger til de mindste børn kun er en udgift og slet ikke regner ind, at børn, der får lov at udvikle sig i trygge og gode vuggestuer og børnehaver, klarer sig bedre i skolen og senere i livet, blandt andet på arbejdsmarkedet.

Miljøinvesteringer er et andet eksempel på et forslag, der i Finansministeriets regnemaskine kun giver minus.

Derfor er der mange gode grunde til at diskutere, om vi bør justere masterregnemaskinen på Slotsholmen. Senest har både Socialdemokraterne og mit eget parti meldt sig på banen i debatten. Det er glædeligt. Det synes topembedsmanden i Finansministeriet ikke. Surprise? Nej, egentlig ikke.

Men det er jo derfor, vi har politikere. Fordi der er noget, der hedder politik, og ikke kun noget, der hedder administration.

Selv om det er usædvanligt, at en embedsmand blander sig i debatten, overrasker det næppe, at chefen for regnemaskinen føler sig krænket af kritikken. I mit daglige arbejde som embedsmand kender jeg da også alt til, hvor irriterende det kan føles, når politikerne blander sig i ens arbejde og forsinker det med spørgsmål og ændringer.

Men det er jo derfor, vi har politikere. Fordi der er noget, der hedder politik, og ikke kun noget, der hedder administration. Og fordi spørgsmålet om, hvad der er det bedste for vores land ikke er en apolitisk beslutning, der skal træffes af en embedsmand.

Er der noget, vores nuværende regering har sat sig for at gøre, så er det at investere i fortiden med fremtidens penge.

Så nej, det her er ikke et udtryk for en fake news-kultur og mistillid til etablerede systemer. Det er udtryk for en sund debat om, hvad det vil sige at investere i fremtiden. Og er der noget, vores nuværende regering har sat sig for at gøre, så er det at investere i fortiden med fremtidens penge.

I biler og skattelettelser, der giver et større sort forbrug, i stedet for børn og grøn teknologi, der kan skabe nye arbejdspladser og fremtidssikre kloden. Derfor er debatten om regnemaskinen ikke kun en debat for økonomer og embedsmænd. Det er en debat om, hvad vi vil med vores samfund.