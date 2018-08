Dansk Sygepleje og Sygeplejeråd: Fagbevægelsen må ind i klimakampen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

’Vi er ved at slå kloden ihjel. Hvem kan stoppe os?’.

Sådan lød et opråb fra kommentator og journalist David Trads i Politiken forleden. Langtfra det eneste af slagsen, for vi er mange, der bekymrer os om den klimaudvikling, vi oplever nu.

Desværre har de seneste årtiers fagpolitiske arbejde været alt for snævert interesseorienteret.

Så hvorfor sker der så lidt, og hvorfor ser vi ikke de afgørende handlinger, der giver forvandlingen? Vores bud er, at vi mangler den kollektive bevægelse, der kan lægge det nødvendige pres på alle politiske partier, nationalt og internationalt.

Det gode budskab er, at vi har den bevægelse allerede i form af fagbevægelsen. Fagbevægelsen har historisk fungeret som en samfundsforandrende kraft og social bevægelse. Desværre har de seneste årtiers fagpolitiske arbejde været alt for snævert interesseorienteret.

Men det er ikke og slet ikke i den nuværende klimasituation muligt at løsrive interesseperspektivet fra det almene perspektiv. Hvad nytter det udelukkende at kæmpe for bedre løn og arbejdspladser, hvis klimaforandringerne ødelægger verden?

Det er derfor både naturligt og nødvendigt, at dansk fagbevægelse sætter sig i spidsen for en national og international kamp for en klimaindsats, der virker. Fagbevægelsen har den kollektive styrke til det.

Klimaforandringerne påvirker ikke kun naturens sundhedstilstand, men også menneskers sundhed. Et eksempel blandt mange er adgangen til rent drikkevand.

Spørgsmålet er, om den tør, for det kræver et opgør med en ensidig væksttænkning, der jo traditionelt er det, der giver arbejdspladser. Og det kræver et opgør med en ensidig konkurrencetænkning, der indebærer, at alle nationer skal sikre sig selv på bekostning af andre. For os som sundhedsprofessionelle er klimaforandringerne også et spørgsmål om sundhed.

Vi ønsker bæredygtige samfund. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som Danmark har tilsluttet sig, kan med fordel udfoldes lokalt og nationalt.

Der er mål om bæredygtige byer og lokalsamfund, om bæredygtig energi, rent vand, klimaindsatsen, om sundhed og trivsel.

Vi efterlyser derfor nye ambitiøse visioner i fagbevægelsen, der kan give os alle håb. Visioner, der har klima højt på dagsordenen, og som samtidig fremmer de handlinger, vi mener er akut nødvendige.