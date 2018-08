MeToo skal i gang igen: Kvindekroppen er stadig et byttedyr, og man ved aldrig, hvornår jagten sætter ind

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For ikke så længe siden væltede det frem med historier om overgreb, sexisme og utryghed. Den ene kvinde efter den anden fandt modet til at stille sig frem og fortælle om sine personlige oplevelser. I dag høres stadig enkelte dryp, men den storm, som #MeToo skabte, er næsten løjet af.

Men hvorfor egentlig? Vi blev jo slet ikke færdige. Alt for ofte kan kvinder stadig ikke ånde frit, og forholdet mellem kønnene er ikke blevet lige. Så #MeToo skal i gang igen. Gerne på en anden måde og i en anden form. Men i gang skal det.

Hvis man ellers hørte efter, da fortællingerne rullede, ville man i dag vide, at diskrimination og overgreb mod kvinder ikke er enkeltstående hændelser. Tværtimod var #MeToo vidnesbyrd fra en skrantende demokratisk kultur. I Danmark bryster vi os af frihed og lighed og af at være et af de mest trygge samfund i verden. Men samtidig reserverer vi helst disse værdier til mændene.

For kvinderne må tage deres forholdsregler. Nøglerne sættes mellem fingrene som knojern. Forældrene er i telefonen, når datteren bevæger sig hjem fra byen. Og der drages et lettelsens suk, når hun med nød og næppe undgår overfaldet. Kvindekroppen er et byttedyr, og man ved aldrig, hvornår jagten sætter ind.

#MeToo lærte os imidlertid ikke kun noget om kvinder, men også en hel del om mænd. Og her skal jeg understrege, at der selvfølgelig ikke bor en overgrebsmand i os alle. Det skal siges tydeligt, for en del mænd reagerer vredt, hvis ikke der tages forbehold. Hvorfor skal feminister altid generalisere, spørger de på Facebook og tilføjer et #NotAllMen.

Disse mænd vil ikke forbindes med dem, der ikke behandler kvinder ordentligt. Og det forstår man jo godt. Problemet er blot, at det lille #NotAllMen fungerer som skjold mod den refleksion over egen rolle og adfærd, som vi alle skal igennem. Mændene melder sig ud, hvor de burde melde sig ind. For uden en grundig, fælles refleksion får vi ikke skabt lighed mellem mænd og kvinder.

Desværre har en sådan lighed nok lange udsigter. I hvert fald har mange mænd åbenbart svært ved at se problemet, eller også værger de sig mod at udstrække friheden til også at gælde kvinderne. Hvordan skal man ellers forklare, at fortællinger om overgreb og chikane alt for ofte mødes med reaktioner, der underkender erfaringen eller ligefrem udtrykker, at kvinden selv var ude om det?

Et forhåbentligt ekstremt eksempel blev bragt i Politiken for nylig. Sidste år oplevede 19-årige Marie at blive voldtaget af to unge mænd i et telt på Roskilde Festival. Som i mange andre sager blev de to ikke dømt, for ifølge deres forklaring var der tale om frivillig sex. I den situation er det påstand mod påstand, og så går mændene fri. Det gør offeret til gengæld ikke. Marie tabte 11 kilo, har været til psykolog og udviklede angst.

Men voldtægten var kun det første overgreb, siden fulgte et andet. For da eleverne på Maries gymnasium skulle skrive blå bog om hinanden, kunne hun se sig selv beskrevet som ’trekantstøs’ og som utroværdig. Hun blev med andre ord ikke troet af de mennesker, hun delte skole og hverdag med. De respekterede ikke hendes oplevelse. De anerkendte ikke hendes historie. Hendes ord, erfaring, fortolkning, ja, selve hendes subjektivitet blev sat til side og ignoreret. Ligesom den blev det ved overgrebet i teltet.

Maries historie er voldsom og ubehagelig, men strukturen er ikke enestående. På Twitter fortalte en kvinde, at en mand havde forsøgt at løsne hendes bh, mens hun holdt for rødt på cykelstien. Men knap var erfaringen delt, før en mand bad hende udpensle detaljerne. Kunne det virkelig passe? Var historien sand? Hvorfor stoppede hun ham ikke? Først behandles kvinden grænseoverskridende af en mand i det offentlige rum. Derefter sker det igen, når hun fortæller om oplevelsen.

Og da flere kvinder på samme tid delte deres erfaringer, blev det for meget for en mand, der absolut måtte sætte spørgsmålstegn ved det legitime i overhovedet at fortælle om chikane og sexisme. Hvad kom krænkelserne ham ved? Var det ikke bare den sædvanlige feminisme, der var løbet løbsk? At dømme efter heppekorets hurraråb stod han ikke alene med den holdning.