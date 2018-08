Københavns udendørsliv er eksploderet: Men det må ikke drive irriterede beboere tilbage til lejlighederne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politikens artikelrække om byens rum beskriver, hvordan københavnerne er rykket ud i gaderne, hvor de fylder dem med liv, men også med larm.

Det er positivt, at København har udviklet sig fra det, der i serien om byrum beskrives som mørk og melankolsk, til at være præget af udadvendt liv mellem murene. Beboere og besøgende i København nyder godt af et historisk højt niveau, hvad angår gastronomi, der er flere kulturelle tilbud end nogensinde før, og vi kan hoppe i vandet i havnen. Det skal vi omfavne, men også erkende, at det skaber et øget pres, når flere valfarter hertil. Derfor skal alle parter være sig deres ansvar bevidst, hvis vi skal undgå en by præget af overdreven larm og affald.

Det er flere aktører, der i langt højere grad både kan og skal tage mere ansvar. Det er især boligejere- og lejere, ejendomsejere- og udviklere, oftest pensionsselskaber, forretningsdrivende og kommunen. Lad os først aflive en lidt naiv forestilling: Fordi man har boet et sted hele sit liv, betyder det ikke, at man kan forvente, at kvarterets udvikling står stille. Byen fortættes, antallet af udendørs arrangementer stiger, og udbuddet af cafeer og restauranter med udendørs servering er eksploderet.

Men vi skal ikke drive folk tilbage i lejlighederne. Vi skal gribe i egen barm som beboere og tage ansvar for nærområdet. Det kan eksempelvis være at starte grupper på sociale medier, hvor vi arrangerer langbordsmiddage eller loppemarkeder og samtidig går en tur og samler skrald. Det sker heldigvis også allerede, og det skaber tryghed og nærhed, ligesom det smitter af på dem, der besøger området. Café- og restaurantejere i stueplan skal ligeledes tage ansvar for det kvarter, hvor de har deres daglige gang. En del af forretningen er rykket ud, hvor eksponeringen er større, og derfor skal man huske at rydde op efter sig. Ejerne gør klogt i at instruere deres ansatte om at rydde op udenfor og tage hensyn til de nærmiljø, de opererer i. En seddel med en kærlig påmindelse om at tage hensyn til beboerne i gaden sender et signal til gæsterne.

Tiltagene kræver ressourcer, men det giver tilbage til alle og sender et signal om, at i vores gade kerer vi os om æstetik og om hinanden. Kommunen skal også strenge sig an, selv om der uden tvivl arbejdes på sagen. Lokalplanerne skal være nøje udtænkte, når det handler om fordelingen af f.eks. cafeer med udendørs servering, og der skal være tilstrækkeligt med skoler, grønne områder og kulturudbud. Desuden skal der skrues op for renholdet.

Ejendomsejere- og udviklere skal også investere i et sundt nærmiljø. De, der opererer i etablerede byrum, må ikke lade dem sygne hen. Og de, der vil skabe nye, skal lægge langsigtede planer, hvor alle parter involveres på et tidligt tidspunkt, så der forventningsafstemmes og ansvarsfordeles. De skal stille krav til café-, restaurant- og klubejere, som skal forpligte sig på at kere sig om nærmiljøet. Desuden skal ejere og udviklere huske, at legefaciliteter, kunst eller højbede ikke er flødeskum, men nødvendige ingredienser for et velfungerende bykvarter.

Det er tiltag, der giver tilfredse beboere, forretningsdrivende og udefrakommende, der får fornemmelsen af et gavmildt byrum, der giver tilbage. Der er ingen quickfix, men processen skal speedes op over hele linjen. For støj og møg vil fortsat brede sig, hvis ingen tager ansvar.